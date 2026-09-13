Jaime Leyton anuncia lluvia para la semana de Fiestas Patrias: ¿Cuándo llegarían las precipitaciones?

13 sept. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó un nuevo pronóstico para la semana de Fiestas Patrias y adelantó la llegada de precipitaciones para los días posteriores a la celebración del 18 de septiembre.

El especialista aclaró que “durante todo el día 18 no hay lluvia. El 19 tampoco”, explicó Leyton.

Sin embargo, el panorama cambiaría posteriormente, ya que un sistema frontal comenzaría a acercarse a la zona central. “Llega la lluvia el día domingo”, anunció el meteorólogo, lo que generó sorpresa en el estudio.

Leyton explicó que actualmente se mantienen altas presiones en la zona central, aunque otro sistema permitirá el avance de las precipitaciones. “Costa afuera hay otro sistema que va a ir debilitando el campo de altas presiones, y ese le va a abrir la puerta a lo que está mucho más allá de lo que se ve en pantalla", detalló.

De acuerdo con su pronóstico, las precipitaciones llegarían después del 19 y las lluvias comenzarían en la Región de Los Lagos.

Así, quienes tengan actividades programadas durante las Fiestas Patrias podrán contar con una jornada del 18 sin precipitaciones en la zona central, aunque deberán estar atentos al cambio de condiciones durante los días siguientes.

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