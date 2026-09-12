Meteoróloga de Megatiempo descarta lluvias para el 18 en gran parte del país y pronostica temperaturas "veraniegas"

12 sept. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias, sobre todo para los fonderos. Y es que este 18 de septiembre se podrá bailar cueca sin lluvia en gran parte del país.

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, explicó que "la estabilidad, es decir, el buen tiempo, va a estar acompañando a casi todo el territorio nacional, a excepción del extremo sur de nuestro país".

Precisamente, entre el 18 y 19 de septiembre se esperan precipitaciones en el sur, las que incluso podrían alcanzar sectores de la región de La Araucanía. En cambio, hacia la zona central y norte de la nación no se observan condiciones para lluvias, manteniéndose el panorama estable.

Y no solo habrá buen tiempo, sino también un ascenso de las temperaturas. En Santiago, para este martes se esperan 27 °C, mientras que el miércoles y jueves los termómetros bordearían los 24 °C. "Va a ser una semana más veraniega que primaveral", adelantó Cortés.

La meteoróloga, eso sí, recalcó que es necesario mantenerse atentos a la evolución del pronóstico, ya que "estas condiciones van cambiando" y lo que se observa actualmente "puede ir variando durante los siguientes días".

Respecto de septiembre, Cortés explicó que, asociado al fenómeno de El Niño, "sí se espera que en general el mes sea más lluvioso en la zona centro del país". Sin embargo, recordó que durante la primavera las precipitaciones son menores que en invierno, por lo que incluso registros cercanos a los 5 milímetros podrían representar una condición más lluviosa para sectores de la Región Metropolitana y Valparaíso.

En el sur, en tanto, se concentrarán las precipitaciones de los próximos días, con lluvias que abarcarán desde sectores de La Araucanía hasta el extremo sur del país.

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