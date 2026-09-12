¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares debe estar la familia para recibir el Bono de 30 mil por hijo?

12 sept. 2026 - 17:00 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó un bono presentado por el Gobierno en la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Este bono busca entregar un aporte extraordinario de $30.000 por hijo menor de 13 años en las familias chilenas.

Como requisito principal, los niños o niñas deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer a los sectores más vulnerables de la población (en términos socioeconómicos) según el RSH.

¿En qué porcentaje del RSH debe estar la familia para recibirlo?

El requisito establece que el menor debe estar dentro del 80 % más vulnerable de la población según el RSH y que debe tener hasta 13 años de edad.

Además, este aporte económico se asignará de manera automática y sin necesidad de postulación, utilizando los datos que ya figuran en los registros del Estado.

Ampliación de cobertura y seguimiento

La inclusión de los recién nacidos y los menores bajo sistemas de acogida sumará más de 79.000 nuevos beneficiarios a nivel nacional.

Adicionalmente, el texto legal exige a la Subsecretaría de Evaluación Social enviar informes mensuales a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado.

Este reporte dará cuenta detallada del número de causantes, pagos realizados, montos pendientes y gestiones para asegurar que el beneficio se entregue correctamente.

Todo sobre Beneficio Familiar