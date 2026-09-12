"Tiene bondad": El encuentro entre el hijo del hombre que confesó el crimen de Mariana Sepúlveda y los padres de la joven

12 sept. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un inesperado encuentro se produjo en el 4.º piso del 2.º Juzgado de Garantía de Santiago ayer viernes, previo a la audiencia de formalización de Ghislain Quiroz Carrizo, quien confesó el homicidio de Mariana Sepúlveda León, joven desaparecida desde 2008. Su hijo, Patrick Quiroz Álvarez (24), se acercó a saludar a los padres de Mariana, Luis y Marta, protagonizando un emotivo abrazo con el hermano de la víctima antes de ingresar a la sala de audiencia.

Patrick se sentó junto a su padre durante la audiencia, donde Ghislain fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal. El hombre quedó inicialmente en internación provisoria en el Hospital Penitenciario, pero durante la tarde la jueza Elizabeth Melero determinó su libertad debido a la prescripción del delito confesado. La decisión se tomó luego de recibir un informe que establecía que el imputado no estuvo fuera del país durante estos años.

El vínculo entre ambas familias se remonta a cuando eran vecinos en Conchalí. Patrick e Isaac Sepúlveda León eran amigos desde niños y solían juntarse a jugar PlayStation. Tras el reencuentro, Luis relató a Las Últimas Noticias: “Él es joven y yo lo entiendo porque era amigo de mi hijo. Ellos se dejaron de ver cuando nos fuimos de ahí. Se reencontraron por este motivo. Lo bonito es que el afecto y la amistad renacieron. Para él es muy difícil esta situación. Isaac le dijo que esté tranquilo, que no es su culpa”.

Consultado por lo conversado con Patrick, Luis contó que “él nos pidió perdón, pero nosotros le dijimos que no se preocupara de eso. Que si acá hay algo, es de su papá. Que él tiene que estar tranquilo porque no puede cargar con la culpa de su papá... Dijo que está muy choqueado con todo esto”.

Sobre lo que sintió al volver a ver a Ghislain durante la audiencia, Luis señaló que “primero, me cuesta mucho creer todavía que él lo hizo. Pero también pienso que pudo haber ocurrido así como lo contaron (el fiscal). De todas formas, sentí mucha pena de verlo en la situación en la que se encuentra”.

Marta también se refirió al encuentro con Patrick: “Él está mal por lo que hizo su papá y nosotros lo entendemos. No puede asumir la culpabilidad de su padre. Nos abrazó y fue emocionante porque tiene una bondad muy grande como hijo de acercarse a la familia. Es muy valorable. Él está apoyando a su papá y es muy válido”.

La investigación continúa a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Marcelo Cabrera, y una de las diligencias pendientes corresponde a los resultados del examen de ADN practicado a una evidencia encontrada enterrada debajo de la cama del dormitorio de Ghislain.

Marta, en tanto, aseguró: “Estamos tomando todo con mucha cautela, tratando de estar tranquilos. La audiencia no fue fácil. Escuchar cosas y pensar en lo que le pudo haber pasado también es fuerte. Ya hace 18 años que no tenemos a nuestra hija. Él era nuestro vecino y siempre lo veíamos. Nunca me dio la impresión de que pudiera haber hecho algo”.

Por su parte, la abogada de la familia, Fabiola Aliante, calificó la jornada como “una audiencia compleja, muy compleja. Una causa por la que después de 18 años se logra llegar a una instancia judicial es algo totalmente anómalo, es algo que no debiese ocurrir”.