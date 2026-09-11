Tienen una profundidad equivalente al Costanera Center: Así son los pozos que reforzarán el suministro de agua en Santiago

11 sept. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva batería de pozos profundos busca reforzar el suministro de agua potable en la Región Metropolitana, en medio de los desafíos que enfrenta la zona central por la escasez hídrica y la nueva realidad climática.

Los avances del proyecto Santiago Poniente fueron supervisados por Aguas Andinas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), junto al municipio de Estación Central.

Aguas Andinas

Profundidad es equivalente a la del Costanera Center

La obra contempla una batería de 12 pozos profundos ubicados en la comuna de Estación Central, que en conjunto aportarán 1200 litros por segundo al sistema de distribución.

La primera etapa considera cuatro perforaciones de unos 280 metros de profundidad cada una, equivalente a la extensión del edificio Costanera Center. Estas ya fueron completadas y comenzarán a operar en 2027.

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Los cuatro pozos aportarán en conjunto 400 litros por segundo. El proyecto también contempla un estanque de regulación de 5000 m³ y una planta elevadora.

La infraestructura beneficiará más directamente a más de 400 mil personas de Cerro Navia, Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel.

Se proyectan cerca de 36 pozos en la capital

La iniciativa forma parte de Biociudad, estrategia de Aguas Andinas que busca adaptar el sistema de abastecimiento frente a la nueva realidad climática y aprovechar más las aguas subterráneas.

Actualmente, cerca del 25% de la producción de agua de la compañía proviene de fuentes subterráneas. La meta es aumentar esa proporción hasta un 40% durante los próximos años.

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"Venimos desplegando planes que permitan seguir contando con un recurso esencial aun en escenarios climáticos más complejos", señaló el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez.

"La construcción de estos primeros pozos es parte de un plan integral que busca diversificar el abastecimiento de la Región Metropolitana", agregó.

El proyecto completo se desarrollará en tres etapas y contempla 12 perforaciones que aportarán 1200 litros por segundo. En el marco de Biociudad, además, se proyectan cerca de 36 pozos en distintos sectores de la capital.