Caja de compensación entrega recomendaciones de seguridad para pensionados y beneficiarios durante Fiestas Patrias
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Ante el aumento de trámites y pagos durante septiembre, la Caja de Compensación Los Héroes entregó una serie de recomendaciones de seguridad para pensionados y beneficiarios que acuden a sus sucursales durante las celebraciones de Fiestas Patrias.
Entre las principales medidas se encuentra asistir acompañado por una persona de confianza y, en caso de necesitar ayuda, consultar únicamente al personal autorizado del lugar, evitando entregar información personal o dinero a desconocidos.
Al momento de recibir el pago, la recomendación es contar el dinero directamente en la ventanilla y guardarlo en un lugar seguro antes de salir. También se debe revisar que se lleven todos los documentos personales y que no quede ninguno en la caja.Ir a la siguiente nota
No solo dentro de la sucursal
Las precauciones también deben mantenerse al abandonar la sucursal. Se aconseja estar atento al entorno, evitar lugares solitarios o poco frecuentados y no recibir alimentos ni bebidas de desconocidos.
Una vez terminado el trámite, Los Héroes recomienda dirigirse directamente al domicilio y evitar realizar compras en la calle o efectuar pagos en lugares muy concurridos.
En caso de una emergencia dentro de una sucursal, la recomendación es mantener la calma y seguir las instrucciones del personal a cargo.
Estas recomendaciones buscan prevenir robos, engaños y otras situaciones de riesgo, para que los pensionados y beneficiarios puedan realizar sus trámites con mayor seguridad y disfrutar de las celebraciones de Fiestas Patrias.
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