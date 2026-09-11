Corte Suprema remueve a 11 jueces que viajaron al extranjero mientras tenían licencia médica

11 sept. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema resolvió remover a 11 jueces involucrados en el caso de magistrados que viajaron fuera de Chile mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

La decisión fue adoptada este viernes por el pleno del máximo tribunal, que concluyó que estos magistrados no cumplieron con la exigencia de mantener el buen comportamiento establecida para los integrantes del Poder Judicial.

La decisión del máximo tribunal

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue la encargada de comunicar públicamente el resultado de las deliberaciones. La ministra explicó que la remoción de los 11 jueces fue aprobada mediante una votación dividida.

“El pleno resolvió remover en votación dividida a 11 integrantes de la judicatura, considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”, indicó Chevesich en una vocería.

La resolución se produce luego de que la Corte Suprema abriera decenas de procedimientos disciplinarios a raíz de los antecedentes sobre magistrados que salieron del país durante periodos en que contaban con licencias médicas.

También rechazaron remoción de otros 26 jueces

Junto con determinar la salida de los 11 magistrados, el pleno del máximo tribunal rechazó los requerimientos de remoción contra otros 26 jueces.

Originalmente, la Corte Suprema había abierto 42 cuadernos de remoción en junio y posteriormente sumó otros 14, alcanzando un total de 58 procesos disciplinarios relacionados con este caso.

Para que un juez sea removido por esta vía se requiere que la decisión sea respaldada por al menos 11 integrantes de la Corte Suprema.

Procesos fueron revisados durante esta semana

Las deliberaciones del pleno comenzaron durante esta semana, en medio de una serie de presentaciones realizadas por algunos de los magistrados ante el Tribunal Constitucional.

La resolución conocida este viernes marca así el primer grupo de jueces que pierde su cargo como consecuencia de las investigaciones originadas por los viajes al extranjero realizados durante periodos de licencia médica.

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