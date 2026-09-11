Así avanza la Línea 9 del Metro en la comuna de La Pintana: Estará lista en 2030

11 sept. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 9 del Metro de Santiago continúa con sus obras en la comuna de La Pintana, donde actualmente se desarrolla uno de los tramos del proyecto que busca mejorar la conectividad de la zona sur de la capital y reducir los tiempos de traslado de sus habitantes.

El gerente corporativo de Ingeniería de Metro, Rodrigo Terrazas, explicó que la nueva línea tendrá 27 kilómetros de extensión y conectará Cal y Canto con Puente Alto. Asimismo, contará con varias combinaciones con otras líneas de la red: Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 4A, Línea 6 y Línea 7, además de la conexión con Línea 1 en Santa Lucía.

La construcción se realizará en tres tramos. El primero unirá Plaza La Pintana con la estación Bío Bío, pasando por Santa Julia, y se espera que entre en servicio a fines de 2030. “Vamos avanzando correctamente según lo planificado”, señaló el representante de Metro durante la inspección de las obras.

Uno de los principales impactos estará en los tiempos de viaje. De acuerdo con Metro, el recorrido completo entre Cal y Canto y Plaza Puente Alto demorará alrededor de 35 minutos. Para quienes suban en Plaza La Pintana, en tanto, el traslado hasta el centro de Santiago podría realizarse en menos de media hora.

“Lo que va a entregar esta línea es calidad de vida para todas las personas que viven en la zona sur de Santiago”, sostuvo el gerente corporativo de Ingeniería de Metro, destacando que el proyecto beneficiará directamente a ocho comunas.

En La Pintana, la alcaldesa Claudia Pizarro destacó el impacto que tendrá la llegada del tren subterráneo para la comuna. “Es un cambio histórico, realmente, para todos los que habitan la comuna de La Pintana”, afirmó, agregando que el proyecto permitirá contar con el mismo estándar de tecnología y modernidad que existe en otras zonas de Santiago.

El tramo contempla tres estaciones en La Pintana, además de las cocheras y talleres mecánicos que estarán ubicados en el sector de Santa Rosa con Paicaví. Las estaciones proyectadas estarán en Plaza de La Pintana, Observatorio con Santa Rosa y otra correspondiente al tercer tramo, entre Primavera y Santa Rosa. La alcaldesa también señaló que buscan que algunas de ellas lleven los nombres Gabriela Mistral y Violeta Parra.

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