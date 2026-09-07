Metro suspende su servicio en tres estaciones de la Línea 4: Conoce el estado de la red

07 sept. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó en la mañana de este lunes 7 de septiembre que suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 4 debido a una emergencia médica.

El tren subterráneo mencionó que los tramos habilitados son Tobalaba-Quilín y Vicente Valdés-Plaza de Puente Alto.

Lo anterior quiere decir que las estaciones momentáneamente cerradas son:

Las Torres

Macul

Vicuña Mackenna (combinación suspendida)

Metro explicó anteriormente que el término "emergencia médica" es lo que se conoce como "persona en la vía".

De acuerdo a lo anterior, destacó que "en estos casos se activan los protocolos correspondientes y puede ser necesario suspender el servicio en algunas estaciones".

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