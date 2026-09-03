Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones

03 sept. 2026 - 14:59 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, Metro de Santiago informó que debió cerrar temporalmente cuatro estaciones de la Línea 1, debido a una emergencia médica.

Más de una hora después, el servicio fue restablecido, por lo que actualmente toda la red se encuentra disponible.

¿Qué estaciones fueron cerradas?

"Desde este momento, el servicio está disponible en L1 desde San Pablo hasta Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos, debido a emergencia médica", informó en un principio el tren subterráneo en sus redes sociales.

En específico, las estaciones que cerradas fueron las siguientes:

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones (combinación con Línea 6 suspendida)

Pese a que actualmente las estaciones fueron abiertas, la frecuencia de trenes podría demorar unos minutos en normalizarse.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.