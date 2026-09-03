Se agrava estado de salud de Camilo Escalona: Familia y dirigentes políticos llegan a Clínica Inidsa para acompañarlo

03 sept. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

El estado de salud del histórico dirigente socialista Camilo Escalona (71) se agravó durante las últimas horas, mientras permanece internado en la Clínica Indisa. Familiares, dirigentes políticos y compañeros de partido han llegado hasta el recinto para acompañarlo en este delicado momento.

Escalona, expresidente del Senado y actual secretario general del Partido Socialista, permanece hospitalizado en medio de su tratamiento por un cáncer de próstata. Durante la jornada, distintas figuras políticas acudieron hasta la clínica para entregar su apoyo a la familia.

Presidente de la DC: "Se está esperando ya un triste desenlace"

En las afueras de la clínica, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, comentó: "Hemos venido a entregar nuestro apoyo, nuestra solidaridad a la familia del compañero Camilo Escalona, al Partido Socialista. Y también a muchas personas que están acompañándolo en estos últimos momentos", señaló.

El dirigente sinceró que "se está esperando ya un triste desenlace" y que familiares y compañeros de partido se están despidiendo del histórico dirigente socialista.

"Se están despidiendo sus familiares, sus compañeros de partido, y hemos venido acá a entregar nuestros respetos, nuestra admiración a todo el aporte que hizo a la democracia en nuestro país Camilo Escalona, a su liderazgo político, pero también a la calidad humana que también lo caracterizó”, sostuvo Ortiz.

Ortiz, además, relató que pudo conversar con la esposa y familiares del dirigente: "Nadie quiere ver partir a un familiar, obviamente, pero están con esa tranquilidad que han tenido el tiempo para despedirse, para estar con él".

El mensaje de Paulina Vodanovic

Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, también llegó hasta la clínica y pidió respeto por la situación que atraviesan sus familiares.

"Nada más el agradecimiento por la preocupación, pero también son momentos difíciles para nosotros, para la familia, y también les pedimos un poquito de respeto por el momento que se está viviendo".

De paso también se refirió a algunos temas de contingencia y cerró: "Vamos a seguir trabajando con esa claridad que siempre nuestro querido compañero Escalona nos animó a hacer".

Gabriel Boric también llegó hasta la clínica

El presidente Gabriel Boric también llegó hasta la Clínica Indisa para saludar a la familia de Escalona y acompañarla en este momento, según publicó BioBioChile.

De acuerdo al citado medio, durante esta jornada un sacerdote también ingresó al recinto para realizar la extremaunción a Escalona.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente un parte médico con mayores detalles sobre la condición de Escalona. Sus familiares y cercanos permanecen acompañándolo en la Clínica Indisa.

Todo sobre Política