Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: Este es el monto que te corresponde según tu sueldo

02 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El aguinaldo de Fiestas Patrias en Chile es un beneficio que reciben sí o sí los trabajadores del sector público. Su objetivo es aportar al presupuesto familiar durante las festividades de septiembre, asegurando una retribución diferenciada según la renta que percibe cada funcionario estatal.

Montos y tramos de sueldo para el beneficio

El valor del beneficio no es igual para todo el personal del Estado. La legislación vigente establece un cálculo basado en el sueldo líquido recibido en agosto, clasificando a los beneficiarios en dos tramos principales:

Primer tramo (rentas bajas y medias) : Corresponde a las y los trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493. Para este grupo, el monto asignado del aguinaldo es de $91.682.

: Corresponde a las y los trabajadores cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493. Para este grupo, el monto asignado del aguinaldo es de $91.682. Segundo tramo (rentas altas): Aplica a quienes perciban un sueldo líquido de agosto superior a $1.060.493 (hasta el límite de elegibilidad que fija la normativa). Para este segmento, el beneficio asciende a $63.645.

Aspectos clave de la normativa

Fecha de pago

El importe se entrega de manera conjunta con la liquidación de sueldo correspondiente al mes de septiembre, antes del inicio de los feriados festivos.

Carácter irrenunciable

A diferencia del sector privado —donde el aguinaldo depende del contrato individual, colectivo o del convenio de la empresa—, en el sector público es un derecho irrenunciable y garantizado por ley.

Tratamiento tributario

El pago cuenta con un marco de exenciones específicas para evitar descuentos imprevistos, asegurando que el trabajador reciba el monto íntegro asignado a su tramo.

Todo sobre Aguinaldo