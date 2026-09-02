Pensión Garantizada Universal (PGU): Esta es la próxima fecha de alza de su monto

02 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Este martes 1 de septiembre, un nuevo grupo de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) recibió el "monto aumentado" de $250.275. En esta ocasión, el monto actualizado del beneficio se aplicó a los pensionados de 75 o más años.

Esto acorde a lo dispuesto por la Reforma de Pensiones, que estableció que todos los jubilados del país van a recibir la PGU de $250.000 (más las variaciones del IPC que correspondan), pero esto se implementará de forma gradual para no afectar las finanzas públicas.

El calendario establece que en septiembre de 2027 el pago aumentado de la PGU llegará a todos los jubilados desde los 65 años en adelante. Pero antes de eso, también está contemplada otra fecha en que el monto de la PGU subirá.

¿Cuándo será la próxima fecha de alza de la PGU?

Este beneficio económico, que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno, se entrega a los jubilados del 90% más vulnerable del país y, debido a la mencionada reforma, cuenta actualmente con dos montos diferenciados.

De forma general, el IPS otorgaba mensualmente un pago de $231.732 y, desde septiembre del año pasado, se entrega la "PGU Aumentada" de $250.275 para las personas de 82 años o más, siendo este último beneficio el que desde este 1 de septiembre también se asignó a un nuevo grupo etario de pensionados de 75 años o más.

La próxima fecha de alza de este beneficio será el 1 de febrero de 2027. Tal como se indica en ChileAtiende, en dicha fecha los valores de la PGU se reajustan de forma automática, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cómo puedo acceder a la PGU?

Para acceder a la PGU debes haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.

Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.

El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 o $250.275 .

. Entre $789.139 y $1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.

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