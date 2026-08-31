Bono de Protección: ¿Cuándo se reajusta el aporte para dueñas de casa?

31 ag. 2026 - 15:30 hrs.

El Bono de Protección, también conocido como el "Bono Dueña de Casa", es uno de los aportes económicos estatales más importantes en Chile para apoyar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

Está destinado a las familias y personas que participan del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y, dentro del orden de prioridad para recibir el pago, se encuentran las mujeres mayores de 18 años que cumplen la función de dueñas de casa.

Este beneficio, cuyo aporte monetario mensual se otorga por 24 meses (dos años) y no requiere una postulación directa, experimenta un ajuste anual en sus montos.

¿Cuándo se reajusta el aporte del Bono de Protección?

ChileAtiende indica que los valores de este beneficio se reajustan de forma automática el 1 de febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el dinero se entrega mensualmente de forma decreciente; es decir, el monto va disminuyendo a medida que avanza el tiempo de acompañamiento psicosocial.

Actualmente, los primeros seis meses del beneficio, el monto llega a $24.523 mensuales. Luego, entre los meses 7 y 12, baja a $18.664. Posteriormente, entre los meses 13 y 18, el beneficio alcanza los $12.832. Finalmente, entre los meses 19 y 24, el monto aumenta a $22.601, cifra que corresponde al valor del Subsidio Único Familiar (SUF).

¿Cómo se postula al Bono de Protección?

Una de las dudas más frecuentes entre las personas es dónde deben postular o qué formulario rellenar. La respuesta es simple: este beneficio es no postulable.

El acceso al bono es automático para todas aquellas familias y personas que cumplan con una sola condición clave: ser usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Para entrar en este grupo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia selecciona e invita directamente a los hogares más vulnerables a participar en alguno de sus programas (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

El derecho a recibir el bono surge en el momento en que la persona acepta dicha invitación mediante la firma de una carta de compromiso y de un plan de intervención.

¿Cómo y quién cobra el dinero?

El pago se realiza directamente a la persona designada como cobradora dentro del grupo familiar.

La modalidad principal de pago es a través de transferencia bancaria a la CuentaRUT de BancoEstado. Si la persona beneficiaria no cuenta con una, el propio Ministerio de Desarrollo Social gestiona la apertura de la cuenta sin costo alguno.

En este caso específico, el usuario solo debe acudir a la sucursal de BancoEstado más cercana a retirar su tarjeta plástica para poder girar el dinero, ya que la cuenta se activa inmediatamente.

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