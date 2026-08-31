Carabineros concreta histórica incautación de armas en La Araucanía: dos detenidos ingresaban armamento desde Argentina

31 ag. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de inteligencia a cargo de la sección OS7 de Carabineros finalizó con la mayor incautación de armamento en la historia de la Región de La Araucanía. El despliegue permitió frustrar un intento de contrabando de 10 pistolas de fábrica provenientes de Argentina, además de detener a dos sujetos e incautar una gran cantidad de municiones y accesorios tácticos.

La investigación determinó que los imputados utilizaron un paso fronterizo no habilitado en la comuna de Curarehue para ingresar el armamento de contrabando. Tras cruzar la cordillera, los sujetos escondieron las pistolas en un vehículo para trasladarlas hacia su destino en la Región del Biobío, específicamente en las comunas de Concepción y Talcahuano, donde supuestamente pretendían comercializarlas.

Sigilo y captura en la ruta

Para evitar ser detectados durante el trayecto, los involucrados decidieron desplazarse por separado: uno en un bus interurbano y el otro conduciendo el vehículo con las armas ocultas. Sin embargo, los efectivos del OS7 mantenían un seguimiento controlado a distancia de todo el recorrido desde su ingreso a la región.

El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, detalló el modus operandi y la coordinación policial: "OS7 logra precisar que estaba siendo esperado por su acompañante, el coautor que se desplazaba en un automóvil. Escondieron el armamento dentro del vehículo (...) y se coordinó con OS7 la detención judicial que se practicara en Quepe".

El operativo culminó en la plaza de peaje de Púa, un punto estratégico elegido por Carabineros y el GOPE para obligar a la detención del automóvil sin poner en riesgo a otros automovilistas. La intervención no registró resistencia ni enfrentamientos armados, y concluyó con los dos involucrados puestos en prisión preventiva.

Armamento avaluado en $35 millones

Según el reporte oficial entregado por el jefe de la IX Zona de Carabineros, general Miguel Herrera, el cargamento incautado incluyó 10 pistolas nuevas con sus números de serie borrados, 21 cargadores convencionales y un cargador de tambor con capacidad para ráfagas de hasta 50 disparos, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Además, habló sobre la importancia del operativo: “Esto da cuenta de la incautación de armamento, la más importante y en volúmenes, la más grande incautación de armamento que se ha producido en la Región de La Araucanía en la historia”.

Según confirmaron las fuentes policiales, cada una de las armas incautadas alcanza un valor comercial en el mercado informal de entre 2,5 y 3,5 millones de pesos, lo que sitúa el avalúo total del cargamento en cerca de 35 millones de pesos.

Por el momento, la Fiscalía de La Araucanía y Carabineros investigan si los detenidos operaban para un cartel o banda criminal específica en el Biobío, o si el destino del armamento eran compradores particulares del crimen organizado.