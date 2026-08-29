Carabineros frustran robo de vehículo en estación de servicio en Cerrillos: Dos delincuentes murieron baleados

29 ag. 2026 - 03:42 hrs.

¿Qué pasó?

Dos carabineros lograron frustrar el robo de un automóvil en una estación de servicio que cometía un grupo de delincuentes en la comuna de Cerrillos la noche de este viernes.

El hecho ocurrió específicamente en la estación de combustible Shell ubicada cerca de la caletera de Américo Vespucio a eso de las 22:50 horas.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel Christian Bichett, de Carabineros, explicó que "una persona que cargaba combustible acá en el servicentro es víctima del robo por parte de, a lo menos, tres delincuentes. Producto de eso, carabineros que se encontraban acá en el lugar, al ver la presencia del ilícito, actúan".

Para ayudar a las víctimas, el personal policial usó su arma de servicio, y dos sujetos fallecieron.

El coronel Bichett precisó que Carabineros se encuentra "haciendo diligencias para ubicar el vehículo que se retiró del lugar, porque había otros delincuentes allí".

De momento, la policía está realizando las pericias para aclarar cómo ocurrieron los hechos, como, por ejemplo, si hubo o no intercambio de disparos, ya que hay evidencia balística en el sitio del suceso.

Finalmente, el coronel aclaró que los funcionarios que dispararon están ilesos, al igual que las víctimas.

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