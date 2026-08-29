Fuerte viento de "características tornádicas" genera caída de árboles, voladura de techumbres y cortes de luz en Yungay

29 ag. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Fuertes vientos generaron serios estragos en la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, durante la noche de este viernes 28 de agosto. El evento causó preocupación y asombro entre los habitantes del sector debido a que se asemejó a un tornado.

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Cristian Matus, explicó que se trató de "vientos con características tornádicas".

¿Qué dijo Senapred sobre el tornado en Yungay?

"Se han registrado vientos con características tornádicas que han provocado algunas voladuras de techumbre, caída de tendido eléctrico y otros daños que están siendo evaluados en este minuto", señaló.

Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia municipal se encuentran desplegados en la zona, evaluando los daños y monitoreando la emergencia causada por este fenómeno meteorológico.

El director regional de Senapred también precisó que, a causa de este fenómeno, la planta industrial de Arauco, ubicada en el sector de Cholguán, resultó con daños, según se informó desde el lugar.

La Municipalidad de Yungay también informó que se ha reportado la caída de árboles sobre la carretera, desprendimientos de techumbres, postes afectados y presencia de escombros y otros elementos en las vías. A esto se suma la pérdida de suministro eléctrico registrada por la empresa Frontel, que afecta a las comunas de Yungay, El Carmen y Pemuco.

La región de Ñuble sigue en alerta temprana preventiva por un evento meteorológico. Esta medida se debe a una alerta por tormentas eléctricas con posible granizo y fuertes vientos locales, además de la posible formación de trombas marinas en el litoral.

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