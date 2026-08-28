Conductor se trasladó con bus repleto hasta la policía para evitar robo en Iquique: Pasajera le sustrajo dinero desde su mochila

28 ag. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de un bus interurbano llegó con el vehículo lleno de pasajeros hasta un cuartel de la PDI en Iquique para pedir ayuda, tras ser víctima de un presunto robo y agresión de una pasajera.

Conductor se dio cuenta de que una pasajera le estaba robando

De acuerdo a lo informado por la PDI, el hecho ocurrió cerca de las 10:00 horas de este viernes, cuando una mujer llegó hasta la guardia del cuartel policial, ubicado en calle Salvador Allende Gossens, para solicitar auxilio.

Según los antecedentes, el conductor del bus en el que ella viajaba, un ciudadano boliviano de 34 años, advirtió a través del espejo retrovisor que una pasajera, que estaba sentada detrás de él, revisaba su mochila.

La mujer, de 26 años, habría sustraído de la mochila el dinero que el chofer mantenía guardado. Al ser confrontada, se habría puesto agresiva con el chofer y otros pasajeros.

Ante esta situación, la víctima decidió trasladar el bus, con los pasajeros a bordo, hasta el complejo policial, donde fue auxiliada por detectives.

Le encontraron $160 mil entre sus pertenencias

"El procedimiento policial logró la recuperación del dinero y la detención de la imputada", informó el comisario Wladimir Parra, de la Brigada de Investigación Criminal Iquique.

Pese a que la mujer negó su responsabilidad en el hecho, durante el control policial se encontró entre sus pertenencias el dinero sustraído, correspondiente a $160 mil.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que instruyó devolver el dinero a su propietario. La mujer fue arrestada y pasará este sábado 29 de agosto a control de detención.