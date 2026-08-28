Justicia brasileña libera a Germán Naranjo: queda con tobillera electrónica y no podrá salir de Sao Paulo antes del juicio

28 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Un importante giro tuvo en Brasil la situación judicial de Germán Andrés Naranjo Maldini. La justicia federal de ese país ordenó sustituir su prisión preventiva y dispuso su liberación bajo estrictas medidas cautelares, entre ellas monitoreo electrónico y la prohibición de abandonar Brasil.

El chileno fue detenido el pasado 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, luego de arribar a Brasil en un vuelo procedente de Fráncfort, Alemania. Desde entonces permanecía privado de libertad mientras avanzaba el proceso judicial en su contra, escenario que ahora cambia luego de que la magistrada resolviera sustituir su prisión preventiva por medidas cautelares.

La decisión fue adoptada el 27 de agosto por la jueza federal de Guarulhos Fabiana Alves Rodrigues, quien acogió una petición de la defensa y ordenó emitir un alvará de excarcelación.

"Acojo el pedido de la defensa y sustituyo la prisión preventiva de Germán Andrés Naranjo Maldini", señala la resolución.

Según el documento, al que accedió Mega Investiga, Naranjo quedará con tobillera electrónica y un área de circulación limitada a la Región Metropolitana de Sao Paulo. Además, se ordenó retener su pasaporte para impedir que abandone el país.

Una vez liberado, deberá presentarse ante el tribunal el primer día hábil para firmar un acta de compromiso, comparecer a todos los actos del proceso cuando sea citado y mantener informado al juzgado de cualquier cambio de domicilio, teléfono o correo electrónico.

La jueza ordena recuperar imágenes de su detención

Junto con concederle la libertad, la magistrada ordenó una serie de diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido el 15 de mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, jornada en que Naranjo fue detenido.

La jueza ordenó oficiar "con urgencia" a la concesionaria GRU Airport para que entregue las imágenes de sus cámaras de seguridad desde aproximadamente las 04:30 horas, cuando arribó el vuelo LA8071 procedente de Fráncfort, hasta cerca de las 11:30 horas, cuando Naranjo fue abordado por policías y detenido.

El requerimiento incluye las grabaciones que permitan observar su traslado desde la sala VIP de LATAM hasta la delegación policial del aeropuerto.

El tribunal dio un plazo de 20 días para obtener los registros y estableció que, si la concesionaria no tiene bajo su responsabilidad esas cámaras, deberá oficiarse a Infraero o al organismo que corresponda.

Asimismo, ordenó requerir nuevamente a LATAM Lounge las grabaciones del interior de la sala VIP, luego de constatar que un archivo mencionado en una comunicación anterior no había sido adjuntado.

Libertad no resuelve el fondo del proceso

La decisión de dejar a Naranjo en libertad no significa una absolución ni pone término al proceso judicial que enfrenta en Brasil.

La propia magistrada dejó pendiente la petición de la defensa relativa a una eventual absolución sumaria, así como las demás cuestiones de fondo planteadas por sus abogados.

Estas serán analizadas una vez que concluya el incidente actualmente en tramitación y se reanude el curso del proceso.

La jueza también ordenó comunicar al Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) la decisión de conceder la libertad bajo cautelares y dispuso que un oficial de justicia notifique personalmente a Naranjo las restricciones que deberá cumplir.