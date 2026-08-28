Prisión preventiva para acusado de atropellar y dar muerte a cineasta Paz Ramírez: Se acreditó consumo de alcohol

28 ag. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó este viernes el conductor acusado de atropellar y dar muerte a Paz Ramírez, cineasta de 39 años y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, hecho ocurrido el pasado domingo en Providencia.

Al hombre de 53 años se le imputaron los delitos de conducción bajo influencia del alcohol con resultado de muerte y no haber prestado ayuda a la víctima ni dar aviso a la autoridad.

Habría tomado seis copas de sangría

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia de formalización, el imputado declaró que el día del accidente estuvo en el Estadio Español, en la comuna de Las Condes. Luego, se fue a un local a almorzar con su familia y bebió solo una copa de sangría. Minutos después se produjo el atropello fatal.

Sin embargo, la Fiscalía tiene otra versión. La carpeta investigativa incluye el registro de cámaras de seguridad, material con el que Carabineros concluyó que tomó entre 5 y 6 copas de sangría. De todos modos, no se le pudo hacer la alcoholemia, ya que pasó tres días prófugo.

Se acreditó conducción a exceso de velocidad

En la instancia, también se acreditó su conducción a exceso de velocidad, ya que se trasladó de un lugar a otro en un muy poco tiempo.

En concreto, el imputado, tras salir del lugar en donde almorzó, en solo 20 minutos pasó a comprar churros, fue a dejar a sus hijas a Las Condes y luego ocasionó el accidente en Providencia.

Al respecto, se dio a conocer que tenía varias infracciones por exceso de velocidad entre el año 1991 y 2015. De hecho, en 1996 fue condenado como autor del delito de manejo en estado de ebriedad.

Otra conducta del acusado que sirvió de agravante fue que, a pesar de haberse enterado por la prensa de lo ocurrido, decidió continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido.

Por otro lado, algo en lo que coinciden la defensa del imputado y el Ministerio Público es que la víctima y su pareja cruzaron en luz roja.

Sin embargo, también se consideró la declaración de un conductor que presenció el accidente. Pese a que la Paz Ramírez cruzó con luz roja, el testigo alcanzó a detenerse y observó a la víctima; en cambio, el imputado no lo hizo.