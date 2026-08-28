Metro restablece servicio en Línea 5 tras cierre de estaciones por emergencia médica

28 ag. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 5, luego que la tarde de este viernes cerraran dos estaciones por una emergencia médica.

¿Qué estaciones se vieron afectadas?

En concreto, se trata de las estaciones Barrancas y Laguna Sur, en la comuna de Pudahuel. Es decir, el servicio solo estuvo disponible entre Plaza Maipú a las Parcelas y Pudahuel a Vicente Valdés.

Una hora después, se informó que ambas paradas ya estaban operativas.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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