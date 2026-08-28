Hijo de Delfina Guzmán dirige el último proyecto de la actriz antes de su retiro a los 98 años

28 ag. 2026 - 17:30 hrs.

A los 98 años, Delfina Guzmán se prepara para cerrar una extensa trayectoria en las artes escénicas con su participación en "Ciudad", un cortometraje que aborda la historia, las transformaciones y los habitantes de Santiago.

La producción fue escrita y dirigida por su hijo menor, el músico Juan Cristóbal Meza, y nació a partir de un montaje escénico del mismo nombre que se estrenó en 2024 en distintos escenarios de la capital.

La película tendrá su estreno el próximo 7 de septiembre en la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y posteriormente será publicada a través de YouTube.

La última participación de Delfina Guzmán en los escenarios

Ciudad, de 30 minutos de duración, tiene como protagonista a Delfina Guzmán, quien a través de textos poéticos reflexiona sobre distintos lugares emblemáticos de Santiago y sobre una ciudad que, con el paso de los años, se ha transformado.

La actriz ya había participado en el montaje teatral que dio origen a la película, presentado en el cerro San Cristóbal, el GAM y el Teatro Nescafé de las Artes durante 2024.

Aquella experiencia terminó convirtiéndose en su última participación sobre los escenarios y ahora llega a la pantalla en formato de cortometraje.

En la producción, Guzmán está acompañada por una serie de composiciones para piano escritas por su hijo, quien además aparece interpretando las piezas junto a su piano de cola en distintos puntos de la capital.

Una película que recorre lugares emblemáticos de Santiago

La cinta fue filmada en algunos de los lugares más reconocibles de la ciudad, entre ellos Plaza Italia, Plaza de Armas, Vega Central, el Puente de los Candados sobre el río Mapocho, el Palacio de La Moneda, el Museo de Bellas Artes y el Cerro San Cristóbal.

A través de estos espacios, la producción propone una mirada a la historia de Santiago y a las distintas generaciones que han habitado la capital: “La película plantea una reflexión sobre la ciudad y sus habitantes. Vemos la ciudad como un cuerpo vivo, que existe mucho más allá del paso de las personas”, explicó Juan Cristóbal Meza.

El músico agregó que las personas son “invitados provisionales a ocupar la ciudad en el momento en que nos toca”, mientras que Santiago permanece y acumula las huellas de quienes han pasado por ella.

El proyecto nació durante la pandemia

La idea de reunir a Delfina Guzmán y Juan Cristóbal Meza en este proyecto surgió durante la pandemia y estuvo relacionada también con el deterioro que experimentó el centro de Santiago después de las manifestaciones del estallido social de 2019.

El proyecto comenzó como una obra teatral y posteriormente se transformó en el cortometraje que ahora será estrenado.

Además de Guzmán, participaron las actrices Laura Loyer y Martina Córdova, quienes representan los alter ego de una joven Delfina Guzmán que recorre y observa la capital entre el pasado y el presente.

Plaza Italia, Mapocho y La Vega: los lugares que inspiraron la obra

Cada uno de los lugares escogidos tiene un significado particular dentro de la película: En Plaza Italia, el equipo instaló el piano de cola junto al pedestal del monumento al general Baquedano. Según recordó Meza, durante la filmación se desarrollaba una protesta en el lugar: “Ese día había una protesta. Mientras tocaba, pasaron los manifestantes y los carabineros”, recordó.

Sobre este punto de Santiago, el músico explicó que el texto aborda el lugar como escenario de “grandes encuentros y grandes desencuentros”, donde conviven distintos símbolos.

El Puente de los Candados, en tanto, permite incorporar al río Mapocho como uno de los elementos geográficos fundamentales de la ciudad.

“Observamos la presencia del río Mapocho como un hito clave de la ciudad, que provee de agua al valle”, señaló Meza, quien también destacó el significado del nombre del río en mapudungún.

La Vega Central representa otra dimensión de Santiago. Para el director, el lugar simboliza “la otredad, lo periférico de la ciudad, la antigua Chimba y la presencia de los inmigrantes que habitan Santiago”.

Otro de los escenarios centrales es el Cerro San Cristóbal, considerado por Meza, junto al río Mapocho, como uno de los principales hitos geográficos de la capital: “Como parte de la cordillera, el cerro es la presencia telúrica que nos rodea”, explicó.

La Plaza de Armas, por su parte, es presentada como uno de los puntos centrales de la historia de Santiago y de las distintas ocupaciones que ha experimentado el sector: “Es el punto principal y central de la capital y no solo de la ciudad española, sino de las distintas ocupaciones que tuvo la calle”, sostuvo Meza.

Con Ciudad, Delfina Guzmán no solo vuelve a encontrarse con el público a través de una producción audiovisual, sino que también protagoniza una obra especialmente significativa por el vínculo creativo con su hijo.

A sus 98 años, la actriz se despide de las artes escénicas con una producción que recorre distintos lugares de Santiago y que combina actuación, poesía y música, conectando la memoria personal con la historia de la capital.