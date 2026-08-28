Mauricio Pinilla revela que le presentó a Coté López a Luis Jiménez y dedica palabras a Gala Caldirola: "Es una tremenda mujer"

28 ag. 2026 - 18:15 hrs.

Mauricio Pinilla volvió a hablar de dos relaciones que marcaron distintas etapas de su vida. El exfutbolista recordó el romance que mantuvo con María José “Coté” López y reveló un detalle hasta ahora poco conocido sobre el vínculo de ella con Luis Jiménez. Al mismo tiempo, tuvo palabras de afecto para Gala Caldirola, con quien también mantuvo una relación.

La conversación ocurrió en medio de la atención que ha generado el quiebre entre Caldirola y Jiménez. La modelo española abordó recientemente la separación en “Primer Plano”, instancia en la que habló de la infidelidad del exfutbolista con su exesposa.

Pinilla, quien tuvo un romance con Caldirola, se refirió a esa relación con especial cariño en una entrevista con Tanza Varela. “Para mí fue una linda relación. Intentamos hacer lo mejor posible, pero nos pusieron muchos obstáculos (...) Yo la quiero mucho, la adoro, es una tremenda persona, una tremenda mujer, una mujer divertidísima”, señaló.

Su historia con Coté López

Más adelante, Tanza llevó la conversación hacia Luis Jiménez y le preguntó directamente a Pinilla cómo es actualmente su relación con el exfutbolista.

“No tenemos relación. Éramos compañeros, sí, más cabros chicos, sí, pero después no”, respondió. Luego recordó el momento en que sus caminos se separaron definitivamente.

“Después, cuando quedó la embarrada con la Coté, ahí ya no tuvimos más comunicación. Fue un tema complicado porque yo me junté con ella cuando ella estaba casada. Entonces ahí nos mandamos... Fue complicado”, relató.

La historia, sin embargo, venía de mucho antes. Ante la pregunta de cuándo comenzó su cercanía con López, Pinilla aseguró que ambos se conocían desde que ella era adolescente.

“Es que nosotros siempre tuvimos una relación y comunicación, la verdad. Yo la conocí a ella con 16 años y pololeamos varios meses”, contó.

Fue entonces cuando reveló un detalle particular sobre la posterior relación entre López y Jiménez: “De hecho, aunque no lo crean, yo le presenté a la Coté al Mago”, aseguró.

Pinilla también reconoció que se reunió en varias oportunidades con López, aunque precisó que solo hubo un encuentro entre ambos mientras ella estaba casada.

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