Jaime Vadell reaparece en redes sociales a sus 90 años y genera ola de reacciones: "Nos pega fuerte el tiempo"

28 ag. 2026 - 17:00 hrs.

Una reciente fotografía volvió a poner a Jaime Vadell en el centro de la atención de los usuarios de redes sociales. El reconocido actor, de 90 años, apareció en un registro que rápidamente generó nostalgia y comentarios entre quienes siguen su trayectoria.

La imagen fue publicada por la actriz Sandra Solimano en su cuenta de Instagram y en ella también aparece la directora musical Loreto Valenzuela.

La postal permitió volver a ver públicamente a Vadell, quien durante los últimos meses se ha mantenido alejado de la exposición.

Las reacciones de los seguidores

Uno de los aspectos que llamó la atención de los usuarios fue precisamente el paso de los años del intérprete, recordado por sus numerosas participaciones en teleseries chilenas.

“Qué impresionante cómo se van los años”, “qué bella foto, Dios los bendiga siempre”, “ufff, nos pega fuerte el tiempo, vamos por el mismo camino. Un abrazo para ustedes” y “qué bello, Jaime, lo extrañaba de no verlo tanto tiempo” fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Otros seguidores también destacaron la postal con comentarios como “lindos los 3” y “el tiempo no perdona”.

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