Emiten aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en el Biobío

28 ag. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para la región del Biobío por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

El fenómeno atmosférico se concentrará durante la jornada del viernes 28 de agosto, manteniéndose vigente desde la tarde hasta la noche de la misma fecha.

De acuerdo con el informe del organismo, la inestabilidad atmosférica afectará principalmente a las zonas comprendidas por el Litoral, la Cordillera de la Costa y el Valle del Biobío.

Posibles intensos vientos arrachados y tornádicos

La DMC, que monitorea constantemente las masas de aire, indicó que es probable que se registren vientos intensos, arrachados y tornádicos.

Estos podrían manifestarse de forma repentina y severa. Dichas rachas con capacidad destructiva conllevan el riesgo potencial de desprendimiento de techumbres, caída de árboles y posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en las vías de tránsito.

Ante este panorama, las autoridades de Senapred e instituciones de emergencia recomiendan a la población tomar precauciones.

Se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar exponerse en zonas abiertas durante el periodo de mayor riesgo y mantenerse atenta a las actualizaciones de los informes oficiales meteorológicos.

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