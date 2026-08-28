Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

28 ag. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,6 se registró en la tarde de este viernes 28 de agosto en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 16:44 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 49 kilómetros al Noreste de Cuya, en la región de Arica y Parinacota. La profundidad fue de 83 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz de este sismo.

Todo sobre Temblor