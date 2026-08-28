Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,6 se registró en la tarde de este viernes 28 de agosto en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 16:44 horas.
Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 49 kilómetros al Noreste de Cuya, en la región de Arica y Parinacota. La profundidad fue de 83 kms.
Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz de este sismo.
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