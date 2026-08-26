Alerta por probables tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en La Araucanía y Los Ríos

26 ag. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas para dos regiones del sur del país. El fenómeno meteorológico está presupuestado para manifestarse durante el transcurso de la tarde y la noche de este miércoles.

Según los datos provistos por el organismo técnico, el evento de inestabilidad afectará a las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

En La Arauncanía, el pronóstico contempla el Litoral, la Cordillera de la Costa, el Valle y la Precordillera. Por su parte, en Los Ríos el fenómeno concentra específicamente en la zona de la Precordillera.

Probabilidad de fuertes rachas de vientos locales

Adicionalmente, la DMC informó que estas condiciones podrían venir acompañadas de rachas de viento locales.

De hecho, según el organismo, en Temuco se espera que este miércoles el viento llegue a los 50 kilómetros por hora en la tarde, mientras que en Valdivia el evento podría variar entre los 40 y 60 km/h.

Por esta razón, se recomienda a los habitantes de los sectores afectados a mantenerse atentos a la evolución diaria reportada por la institución.

Recomendaciones oficiales ante eventos de tormentas eléctricas

Frente a la ocurrencia de este tipo de eventos, los organismos de emergencia como Senapred aconsejan a la población permanecer en un lugar seguro y evitar salir de la vivienda a menos que sea estrictamente necesario.

Al interior del hogar, se sugiere desenchufar aparatos electrónicos, cerrar ventanas y cortinas, y evitar el contacto con artefactos metálicos o estructuras conectadas a la red.

Quienes se encuentren al aire libre deben alejarse de árboles, postes de luz, rejas de metal o maquinarias, buscando de inmediato refugio en una edificación sólida.

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