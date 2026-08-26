Bono Logro Escolar 2026: ¿Cuándo se paga y quiénes reciben hasta $85.057?

26 ag. 2026 - 10:30 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que no requiere postulación y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Está destinado a estudiantes menores de 24 años, desde quinto básico hasta cuarto medio, que se encuentren entre quienes obtuvieron el mejor rendimiento académico de su promoción.

Se trata de un pago único de $51.036 o $85.057, cuyo monto depende exclusivamente del porcentaje de rendimiento escolar obtenido por el o la estudiante beneficiada.

De acuerdo con ChileAtiende, los montos se distribuyen de la siguiente manera:

$85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes que se encuentran dentro del primer tramo y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026?

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de pago del Bono Logro Escolar correspondiente a 2026.

Como antecedente, durante 2025 el aporte se entregó durante el mes de septiembre, por lo que se espera que sea entregado durante el mismo mes.

Para consultar si recibirás el Bono Logro Escolar, debes ingresar al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (en este enlace) y escribir el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), junto con su fecha de nacimiento.

Luego, debes hacer clic en "Acceder". También puedes realizar la consulta utilizando tu ClaveÚnica.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Logro Escolar?

El beneficio está dirigido a estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos los siguientes requisitos: