Tropas, submarinos y buques: el despliegue de las FFAA en Magallanes en medio de la tensión con Argentina

26 ag. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Submarinos, buques, tropas y unidades especializadas se encuentran desplegados durante estos días en el extremo sur de Chile. Punta Arenas ha sido el punto de llegada de efectivos del Ejército y la Armada, que participan en distintos ejercicios militares programados para esta época del año.

Según consignó La Tercera, fuentes de las Fuerzas Armadas indicaron que se trata de actividades planificadas que se realizan anualmente. Sin embargo, su desarrollo coincide esta vez con una nueva tensión entre Chile y Argentina por declaraciones provenientes del país vecino sobre el Estrecho de Magallanes.

Las polémicas declaraciones

El episodio que volvió a poner el tema sobre la mesa tuvo como protagonista al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Gustavo Javier Valverde, quien afirmó: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico Pacífico y, como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

Las declaraciones generaron una respuesta de Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, sostuvo: “La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

Submarinos y tropas en los canales australes

Uno de los principales ejercicios corresponde a la Fuerza de Tarea Anfibia de la Armada, que durante estos días desarrolla patrullajes y distintas actividades en los canales australes, incluido el Estrecho de Magallanes.

El despliegue reúne a una escuadra, submarinos, la Aviación Naval, la Infantería de Marina y el comando de Fuerzas Especiales. También participan unidades del Ejército, que realizan operaciones en alta mar junto a infantes de marina.

Las maniobras permiten poner a prueba la capacidad de las unidades para operar en condiciones climáticas adversas.

El Ejército, en paralelo, desarrolla el ejercicio “Jaukén”, que significa “fuego” en idioma selk'nam. La actividad contempla operaciones terrestres con unidades de artillería. Parte de los soldados llegó hasta la zona más austral a bordo de una embarcación de la Armada.

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Chile y Argentina también realizan ejercicios conjuntos

En medio de la tensión diplomática, las Fuerzas Armadas de ambos países mantienen actividades de colaboración. La Armada chilena y la argentina se encuentran concluyendo los ejercicios Viekarén, centrados en operaciones en el canal de Beagle.

Desde las Fuerzas Armadas chilenas destacan que los ejercicios desplegados actualmente en Magallanes corresponden a una planificación anual y fueron definidos con anticipación.

Una disputa que vuelve a aparecer

La controversia por el Estrecho de Magallanes tampoco es nueva. En agosto de 2021, Chile envió una nota de protesta a Argentina luego de que una directiva de política de defensa de ese país hiciera referencia al control conjunto del estrecho y el Paso Drake.

En enero de este año, además, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contralmirante Hernán Montero, afirmó que el Estrecho de Magallanes es chileno, pero que “la boca” sería argentina.

Este martes, la Cancillería argentina volvió a referirse al tema. Aseguró que su posición se basa en los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984. Según indicó, estos tratados “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

Desde Chile, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió: “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.

Defensa no aborda públicamente la controversia

Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no se ha referido a la nueva tensión diplomática.

Durante la mañana de este miércoles, el ministro Fernando Barros se reunió con el embajador de Reino Unido en Chile, David Concar. Según informó la cartera, ambos abordaron “materias de interés para la relación bilateral y temas vinculados al ámbito de la Defensa”, además de la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países.

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