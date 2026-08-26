María José Prieto rompe el silencio tras la muerte de su hermana: Apuntó contra responsable de atropello

26 ag. 2026 - 11:04 hrs.

La actriz y conductora María José Prieto se refirió al complejo momento que atraviesa su familia luego de la muerte de su hermana menor, la cineasta Paz Ramírez, quien falleció tras ser atropellada durante la tarde del domingo 23 de agosto en Providencia.

En conversación con un programa de Canal 13, la actriz habló visiblemente afectada sobre la partida de la directora de 39 años y realizó un potente llamado de atención por la actitud del conductor que protagonizó el fatal accidente y posteriormente se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, cuando Paz Ramírez cruzó la calle para rescatar a su perro que había quedado atrás. En ese momento fue impactada por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda.

María José Prieto: “Como familia estamos devastados”

A solo dos días de la muerte de su hermana, María José Prieto alzó la voz en representación de su familia y entregó detalles sobre el profundo dolor que están viviendo.

“Como familia estamos devastados. Paz más que mi hermana chica era como la grande... Lo poderosa que era, una mujer muy luminosa, atrevida, vanguardista”, expresó la actriz durante la conversación con el programa.

Prieto también destacó el cariño que Paz había cosechado a lo largo de su trayectoria profesional, asegurando que la gran cantidad de personas que se han acercado a acompañar a la familia demuestra la huella que dejó la cineasta.

“La cantidad de gente que ha venido es algo impresionante, no solo porque nosotros seamos conocidos, es que ella trabajó con muchas personas que la quieren y admiran mucho”, señaló.

“Es algo tan triste que se le trunque la vida así”

Paz Ramírez había regresado recientemente a Chile luego de recibir reconocimientos en distintos festivales. Para su hermana, su muerte ocurre justo cuando comenzaba una etapa importante de su carrera.

“Es algo tan triste que se le trunque la vida así a una persona, en un momento que ella tenía para cosechar. Estamos sin palabras”, manifestó María José Prieto.

La actriz también cuestionó duramente la conducta del responsable del atropello, especialmente por no haberse detenido tras impactar a su hermana: “La indolencia de las personas y la falta de empatía, siento que eso nos está destruyendo como sociedad”, sostuvo.

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En esa línea, agregó: “Que una persona atropelle a un ser vivo y no se detenga, es algo que no puede ser, no puede ser. Realmente estamos haciendo algo mal como sociedad que tenemos que replantear”.

El caso continúa siendo investigado y, de acuerdo con los antecedentes conocidos el martes 25 de agosto, el propietario del vehículo involucrado sería un hombre de nacionalidad venezolana, información que podría ser clave para establecer el paradero del conductor que huyó del lugar.