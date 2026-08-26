Muere Tim Curry a los 80 años: Recordado por ser Pennywise en It, y sus actuaciones en The Rocky Horror Show y Mi Pobre Angelito

26 ag. 2026 - 11:55 hrs.

El actor británico Tim Curry falleció el pasado martes en su casa en Los Angeles, Estados Unidos, a los 80 años.

Según TMZ, la policía acudió a su domicilio a las 23:23 horas, luego de que se reportara su muerte. No se sospecha ningún acto delictivo en su deceso.

Cabe recordar que el actor llevaba años aquejado de graves problemas de salud, luego de que en 2012 sufriera un derrame cerebral que lo dejó con secuelas que lo limitaron físicamente.

De todos modos, su última aparición cinematográfica fue en Stream, película de terror estrenada en agosto de 2024.

El papel que lo convirtió en un ícono

Timothy James Curry comenzó en 1968 su carrera profesional en una producción de Hair en el West End, poco después de graduarse de la Universidad de Birmingham.

Fue entonces cuando conoció a Richard O'Brien, creador de The Rocky Horror Show. Curry participó en el desarrollo del personaje que terminaría interpretando, un científico que pasó de ser concebido como un alemán con bata de laboratorio a convertirse en el extravagante Dr. Frank-N-Furter.

La obra comenzó en un pequeño local sobre el Royal Court Theatre de Londres, pasó luego a escenarios más grandes y llegó a Broadway. En 1975, Curry volvió a ponerse el corsé y las medias de rejilla para la versión cinematográfica, junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick.

Su recordada versión de Pennywise

Curry intentó alejarse de la imagen que había construido con Rocky Horror y amplió rápidamente su repertorio. En Annie (1982) interpretó a Rooster Hannigan, mientras que en Clue (1985) dio vida al mayordomo Wadsworth.

Su faceta como villano alcanzó otra dimensión en 1990, cuando interpretó a Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.

Ese mismo año también apareció en La caza del Octubre Rojo, donde interpretó al doctor soviético Petrov. Luego llegaron papeles como el conserje de Mi Pobre Angelito 2 (1996) y un antagonista en Los Ángeles de Charlie (2000).

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