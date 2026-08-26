Tini Stoessel enfrenta a su padre por el manejo de su patrimonio: Disputa rondaría los US$70 millones

26 ag. 2026 - 12:52 hrs.

Tini Stoessel habría descubierto que el patrimonio generado durante años de carrera estaría bajo el control de sociedades en las que no tendría participación. El hallazgo abrió una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante 15 años estuvo a cargo de representar a la cantante y gestionar sus negocios.

La situación quedó al descubierto tras la auditoría que la artista solicitó hace tres meses, luego de que terminara el vínculo profesional con su padre.

Según sus resultados, los ingresos asociados a su música, imagen y otros trabajos artísticos serían canalizados a través de compañías donde Alejandro Stoessel figura como titular o socio principal.

Sociedades sin participación de Tini

De acuerdo con la información expuesta por periodistas argentinos, Tini no tendría participación accionaria ni control sobre esas empresas. Tampoco existirían contratos que le garantizaran una parte de las ganancias futuras derivadas de su trabajo.

La revisión habría establecido además que la cantante realizó de manera esporádica prestaciones de servicios artísticos por solicitud de su padre. En 2023, los montos registrados por esos trabajos habrían sido muy inferiores a los ingresos de las compañías que suscribieron los acuerdos.

Según lo expuesto, Tini habría firmado documentos solicitados por empresas vinculadas a su actividad sin conocer en detalle su alcance, confiando en que su padre estaba actuando en su beneficio.

El patrimonio en disputa

La magnitud de los recursos involucrados también forma parte del conflicto. El periodista argentino Luis Ventura precisó que el monto en discusión rondaría los 70 millones de dólares.

La auditoría habría determinado que tanto ingresos ya generados como futuros compromisos discográficos son canalizados mediante sociedades que la cantante no controla. Tini tampoco tendría autorización para realizar movimientos bancarios en esas compañías.

En ese contexto, la artista habría conseguido acceder recién en junio de 2024 a una cuenta personal de su exclusiva titularidad, con intervención de sus abogados.

También ha trascendido que Tini no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en el manejo de su patrimonio.

La tensión aumentó antes de su matrimonio

Alejandro Stoessel dejó de ser representante de Tini hace tres meses, tras el término de un vínculo profesional que se extendió durante 15 años. La relación se habría tensionado aún más después de una discusión por la sugerencia de que la cantante firmara un acuerdo prenupcial antes de su matrimonio.

Tras ese episodio, Tini habría solicitado incorporar a un administrador externo para supervisar sus cuentas. Actualmente, existiría una negociación entre ambos para poner fin a la representación de su padre.

Mientras la situación se desarrolla, la artista continúa con FUTTTURA.

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