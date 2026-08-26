Experiencia mejorada y personalizada: EFE Trenes moderniza la venta de pasajes y las reservas

26 ag. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

Como parte de su plan estratégico para fortalecer la conectividad ferroviaria nacional y consolidar sus iniciativas de digitalización, EFE Trenes de Chile (EFE) completó con éxito la implementación de S3 Passenger, la plataforma de gestión digital de pasajes para sus servicios de larga distancia operados por EFE Central.

Desarrollada por Sqills, filial de Siemens Mobility, S3 Passenger es un sistema avanzado de Software como Servicio (SaaS) potenciado con tecnología de inteligencia artificial para la fijación dinámica de precios, la reserva de boletos y la administración eficiente de inventarios.

La herramienta se encuentra operativa desde el pasado 22 de julio, transformando la experiencia digital de los usuarios al brindarles un canal más intuitivo, rápido y flexible para planificar sus viajes.

Este despliegue tecnológico se realizó en un plazo récord de tan solo seis meses, lo cual representa un logro de ingeniería y gestión considerando el alcance y criticidad del sistema. Con esta puesta en marcha, Chile se convierte en la primera nación de América del Sur en adoptar la plataforma S3 Passenger.

Una colaboración clave para la modernización del transporte

La alianza entre Siemens Mobility y EFE Trenes de Chile apunta a dar respuesta al sostenido incremento en la demanda de transporte masivo sobre rieles a nivel nacional.

"La adjudicación de S3 Passenger a Sqills refuerza nuestra sólida colaboración con EFE, para responder a la creciente demanda de viajes en tren en Chile", señaló Camilo Cerda, CEO de Siemens Mobility Chile & República Dominicana.

Asimismo, indicó que "juntos impulsamos la modernización del transporte ferroviario nacional con soluciones digitales que ofrecen a los pasajeros una experiencia más fluida y flexible. Además, implementamos la tecnología de control y señalización ferroviaria ETCS Nivel 2 en las líneas Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco".

Por su parte, desde la perspectiva de servicio al cliente, la renovación del sistema responde a una visión integral del viaje, en la que la autogestión y la experiencia digital previa al abordaje juegan un rol crucial.

"Todo viaje comienza mucho antes de abordar un tren. Comienza en la planificación, en la compra del pasaje y en la tranquilidad de poder gestionar cada detalle con facilidad", destacó Paula Fernández, gerenta de Pasajeros de EFE Central y líder del proyecto.

Agregó que "por eso estamos renovando la forma en que las personas se relacionan con el tren, ofreciendo una experiencia más simple, cómoda, personalizada y avanzando hacia la autogestión de sus pasajes con una mejorada experiencia de postventa. Esta nueva plataforma nos permite avanzar hacia un servicio más moderno, inclusivo y centrado en las necesidades de nuestros pasajeros".

Experiencia de usuario mejorada, personalizada e inclusiva

Con la llegada de S3 Passenger, los clientes de EFE acceden a una plataforma transparente, rápida y de fácil navegación, equipada con herramientas dinámicas de autogestión para modificar reservas, gestionar pasajes y solicitar asistencia personalizada sin complicaciones.

Entre las principales innovaciones para los pasajeros destacan:

Personalización del viaje : Opción de añadir servicios adicionales como equipaje extra, transporte de mascotas, selección de asiento (ventana/pasillo), servicio de comida a bordo o mejoras de categoría.

: Opción de añadir servicios adicionales como equipaje extra, transporte de mascotas, selección de asiento (ventana/pasillo), servicio de comida a bordo o mejoras de categoría. Viajes integrados : Posibilidad de comprar un boleto único para trayectos con conexión (por ejemplo, al viajar al tramo Talca-Constitución desde cualquier origen).

: Posibilidad de comprar un boleto único para trayectos con conexión (por ejemplo, al viajar al tramo Talca-Constitución desde cualquier origen). Inclusión y accesibilidad: Mecanismos facilitados para reservar pasajes de niños acompañados y selección de espacios dedicados para pasajeros en sillas de ruedas u otras necesidades de movilidad.

Eficiencia operativa y estándar internacional

A nivel comercial y operativo, la plataforma aporta flexibilidad para emitir vales promocionales y aplicar tarifas dinámicas según la demanda.

Asimismo, optimiza la operación en estaciones al reducir significativamente los procesos manuales y el manejo de efectivo en boleterías, lo que permite al personal de EFE enfocarse en la atención directa y personalizada del usuario.

El proyecto moderniza la columna vertebral digital de los principales servicios de EFE Central, incluyendo la ruta Chillán, el histórico tramo Talca-Constitución y los trenes turísticos. Con este despliegue, EFE alinea su infraestructura tecnológica con operadores ferroviarios de clase mundial como Renfe (España) y SNCF (Francia).

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