Mamá del Huaso Isla entrega palabras de apoyo a Gala Caldirola tras polémica con Luis Jiménez

26 ag. 2026 - 14:23 hrs.

En medio de la polémica que involucra a Luis Jiménez, Cote López y Gala Caldirola, hubo un gesto que no pasó inadvertido. María Isla, madre de Mauricio Isla, salió en respaldo de quien fuera su exnuera y reaccionó a una publicación del hermano de la española.

Gala estuvo casada con Mauricio Isla, con quien tiene una hija, Luz Elif. Mientras las redes sociales se llenaban de mensajes dirigidos a la española, María Isla decidió sumarse a las muestras de apoyo a través de Instagram.

“Las mejores y sabias palabras y qué mejor que de tu hermano. Fuerza, Galucha, saldrá de esta como siempre lo sabes hacer, una mujer sabia e inteligente”, escribió la madre del futbolista.

El mensaje del hermano de Gala

El comentario fue realizado en una publicación de Merlin Caldirola, hermano de Gala, quien compartió una extensa reflexión luego de conocer la situación que estaría enfrentando su hermana.

En su mensaje, Merlin cuestionó las reglas que la sociedad puede imponer sobre las relaciones y defendió la libertad de cada persona para tomar sus propias decisiones.

“¿Acaso hay una legislación que regula el amor? ¿Alguna normativa que te impide ser libre de expresar lo que sientes y disfrutar de lo bonito de la vida a tu manera? ¿Eres mejor persona por hacer lo que la sociedad interpreta como correcto? ¡Yo creo que no!”, escribió.

El hermano de Gala continuó: “Cada persona tiene la oportunidad de decidir por sí misma y vivir sin límites mientras respete los de los demás”.

Luego hizo una distinción entre las decisiones personales y aquellas que pueden afectar la confianza dentro de una relación: “Por eso creo que irte a vivir con alguien, enamorarte o hacer locuras sanas no tiene nada de malo, lo que sí que es nocivo es apagar la sonrisa de las personas que te quieren, hacerle daño a los que te aman, engañar a quien te da su confianza o mentirle mientras le miras a los ojos”.

Merlin cerró su publicación con unas palabras directamente dirigidas a su hermana: “Recuerda que la vida pasa muy deprisa y solo hay una cosa verdaderamente importante. Sé feliz”.

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