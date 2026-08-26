Volverías con tu ex? 2 tuvo nueva eliminada tras competencia: "Voy a rezar para que ganen Nico y Guarén"

26 ag. 2026 - 08:11 hrs.

El capítulo 49 de Volverías con tu ex? 2 dejó uno de los duelos de eliminación más esperados de la temporada, con dos de las duplas más fuertes del reality frente a frente y una salida que nadie quería ver pero que terminó siendo inevitable.

La competencia arrancó con las mujeres encadenadas a una pesada bola que debían arrastrar por un circuito, mientras los hombres tenían que atravesar una ratonera para liberar cinco corazones uno a uno. Una vez completada esa etapa, ambas parejas debían trabajar juntas para ubicar las bolas en una pared con agujeros.

Luis Mateucci y Bárbara Córdoba comenzaron con una leve ventaja, pero un corazón que quedó atrás les hizo perder terreno rápidamente. Raimundo Cerda y Sofía Latorre aprovecharon el momento y tomaron la delantera, generando tensión entre todos los que observaban la prueba.

Sin embargo, la etapa final cambió el resultado. Luis y Bárbara fueron más rápidos al encajar las bolas en la pared, mientras que a Rai y Sofía se les perdió una de ellas, lo que terminó siendo el detalle definitivo que inclinó la balanza.

Rai tuvo que elegir

Luis Mateucci y Bárbara Córdoba se quedaron con la victoria y aseguraron su permanencia en el reality, dejando a Raimundo en la posición más difícil de la noche: tener que decidir entre amor u olvido frente a Sofía.

Rai eligió el olvido y lo explicó con palabras que buscaron ser honestas y respetuosas al mismo tiempo. "No fue nuestro momento, no hubo la comunicación necesaria para avanzar de alguna manera. Te pido disculpas las veces que no te sentiste conforme conmigo", le dijo a Sofía frente a todos.

También le reconoció lo que vio en ella durante su paso por el encierro. "Siento que te queda mucho camino en esto, lo haces excelente, tienes un bonito aura, bonita alma, nunca la desperdicies y suerte en todo", cerró Raimundo, en un discurso que dejó a más de uno con los ojos húmedos.

La despedida de Sofía

Sofía recibió la decisión con una madurez que contrastó con momentos anteriores de su paso por el programa. Lejos del drama, agradeció las palabras de Rai y dejó en claro que entendía perfectamente la decisión que él había tomado.

"Está perfecto, creo que yo en el lugar de él hubiera elegido lo mismo, lo comprendo 100%. Vine con una actitud mucho más humilde. Este reality ha sido muy inesperado para todos", dijo la eliminada, demostrando un crecimiento personal evidente desde su primera participación.

Y cerró con un gesto que habló de quién es como persona. "Me quedo con lo que di y siempre voy a rezar para que gane el Nico y la Guarén, creo que ellos deberían ser los ganadores de este reality", dijo Sofía, dejando una última imagen generosa y sin rencores de su paso por Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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