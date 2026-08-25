Dictan internación provisoria a adolescente de 14 años acusada de asesinar a su madre en San Joaquín

25 ag. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

Con la medida cautelar de internación provisoria quedó este martes la adolescente de 14 años acusada de asesinar a su madre al interior del departamento que ambas compartían en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

La menor de edad fue imputada por el delito de parricidio. Tras una supuesta discusión, la adolescente habría dado muerte a su madre, de 48 años de edad, golpeándola con un elemento contundente en reiteradas ocasiones.

Se juntó con su padre y fue al colegio tras, supuestamente, cometer el crimen

Tras finalizar la audiencia de formalización, el fiscal Ariel Cancino, de la Fiscalía Metropolitana Sur, señaló que la adolescente "le ocasionó la muerte a su madre el domingo 23 de agosto. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde".

"Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida de dicho establecimiento educacional, ella habría acudido hasta una comisaría a realizar una autoenuncia respecto de este hecho", agregó el persecutor.

Las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), "logró acreditar, por lo menos en esta instancia inicial, de que la imputada tuvo participación ponible en los hechos".

Por lo anterior, la menor de edad fue formalizada durante la jornada "por el ilícito de parricidio consumado, se decretó su internación provisoria y nos otorgaron un plazo de investigación de 100 días", indicó el fiscal Cancino.

Existirían antecedentes de violencia intrafamiliar

"La imputada refiere a que habría tenido una discusión al interior del domicilio, no se entregan mayores antecedentes", continuó el persecutor.

Según la defensa, la menor "esboza que habría conflictos anteriores de violencia intrafamiliar", sin embargo, no existe denuncia al respecto en contra de ninguno de sus dos padres.

Desde Fiscalía aclararon que la imputada vivía solo con su mamá en el departamento en donde ocurrió el crimen.