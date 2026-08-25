Kast valora aclaración de Argentina "reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno"

25 ag. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la controversia diplomática entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes, luego de que el gobierno argentino emitiera un comunicado reconociendo la soberanía chilena sobre dicho territorio.

La tarde de este martes, el Mandatario chileno valoró la declaración de la administración trasandina: "Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno", dijo Kast.

La polémica surgió después de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, afirmara: "Magallanes, el sur, el (Paso de) Drake, todo eso es soberanía", dando a entender que ese territorio pertenecía a Argentina.

Tras esas declaraciones, Chile presentó una nota de protesta y el gobierno argentino respondió mediante un comunicado en el que reconoció la soberanía chilena y el respeto a los tratados internacionales vigentes.

Kast y Monckeberg valoran la respuesta de Argentina

Kast también destacó el rol del embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg. Por su parte, este último sostuvo: "Yo creo que hay que valorar la posición tajante, clara, del gobierno de Argentina de las últimas horas".

"Pero también creo que es momento de que el Presidente de Argentina ponga un poco de orden, porque estos errores o malos entendidos solo enturbian una relación que tiene que ser mucho más seria, más nítida, más consistente", agregó.

El embajador agregó que la relación bilateral descansa sobre acuerdos establecidos y que no debiera verse afectada por afirmaciones de autoridades que contradigan esos tratados: "No es bueno estar siendo sorprendido con cierta periodicidad por declaraciones que reflejan ignorancia o falta de estudio respecto a lo que son los tratados vigentes entre ambos países", sostuvo.

Finalmente, insistió en que la situación quedó zanjada con la respuesta oficial de Argentina y remarcó que la soberanía chilena no está en discusión: "No hay ninguna duda, ni la más mínima, respecto de los derechos de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, ni en Chile ni en Argentina", concluyó Monckeberg.