Estos son los 10 vehículos que más roban en Chile: Camionetas y SUV lideran el listado

25 ag. 2026 - 11:06 hrs.

Hay una camioneta que, sin quererlo, se ha convertido en la favorita de quienes se dedican a robar vehículos en Chile. Se trata de la Toyota Hilux, que en los últimos 12 meses acumuló más de 800 casos de sustracción, transformándose en el modelo más buscado por los delincuentes a nivel nacional, según cifras de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh).

Detrás de la Hilux aparece otro vehículo de la misma marca, la Toyota RAV4, y en el tercer lugar se ubica la Mitsubishi L200. El resto del listado también está copado por camionetas y modelos utilitarios, que suelen ser un blanco recurrente por su alta demanda en el mercado de repuestos y su uso en distintas faenas.

Los 10 autos más robados en Chile

Así quedó compuesto el ranking completo de los diez modelos más sustraídos en el último año:

Toyota Hilux: 835

Toyota RAV4: 688

Mitsubishi L200: 523

Chevrolet Groove: 430

Ford Territory: 377

Suzuki Baleno: 261

Kia Soluto: 218

Kia Frontier: 193

JAC T8: 171

Peugeot Partner: 159

Un fenómeno que va en baja

Aunque el ranking marca qué autos concentran la mayoría de los robos, la tendencia general muestra una disminución sostenida.

Según El Mercurio, entre enero y junio de este año se registraron 5.851 vehículos asegurados sustraídos, lo que representa una baja de 15,8% respecto al mismo período del año pasado y el nivel semestral más bajo en cinco años. La última vez que se había registrado una cifra menor fue en el primer semestre de 2021, cuando se contabilizaron 4.709 unidades.

El director ejecutivo de la AACh, Marcelo Mosso, explicó que entre los factores que ayudan a explicar la baja está la incorporación de nuevas tecnologías y dispositivos de seguridad por parte de las marcas automotrices, además de un mayor control fronterizo.

En esa línea, sostuvo que existe "un mayor control fronterizo, un trabajo intenso en Aduanas y estamos con una mejor relación con las autoridades bolivianas. Tenemos contactos con ellas para poder traer de vuelta vehículos encontrados allá o si llegan a ser detectados, esos sean enviados de regreso".

Según explicó Mosso, la tasa de recuperación de autos asegurados se aproxima al 45%, mientras que el 55% restante no aparece porque una parte se desarma y se vende como piezas, o porque termina siendo trasladado a otros países como Bolivia, Paraguay y Venezuela. Dentro de ese grupo también destacan las camionetas vinculadas a faenas mineras en el norte de Chile.

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