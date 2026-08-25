¿Qué es el viento catabático? El fenómeno que elevó la temperatura y dejó fuertes ráfagas en Santiago

25 ag. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana vive una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento y un inusual aumento de las temperaturas, producto de un fenómeno conocido como viento catabático.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que este tipo de viento desciende desde la cordillera y, en lugar de enfriar el ambiente, llega más cálido y seco debido a un proceso de compresión del aire.

La situación dejó una anomalía térmica: La Reina alcanzó 21,8°C a las 7:56 horas, la temperatura más alta registrada la mañana de este martes en la Región Metropolitana.

Además, el especialista advirtió que podrían producirse nuevas rachas de viento entre las 12:00 y las 14:00 horas, por lo que llamó a transitar con precaución.

¿Qué es el viento catabático?

Leyton detalló que el viento catabático se origina cuando una masa de aire denso desciende por una ladera, impulsada por la gravedad y por la diferencia de presión entre la cordillera y los valles.

"Se produce por efecto de atracción gravitacional de un aire denso que desciende. La fuerza de esta variación o gradiente de presión es lo que mueve el aire, pero por efecto gravitatorio lo hace descender", explicó.

Al bajar hacia la cuenca de Santiago, ese aire se comprime y cambia sus características. En lugar de mantener el frío propio de la cordillera, aumenta su temperatura y pierde humedad: "Al descender (...) sobrecalienta el aire y lo reseca, porque le estoy agregando más energía por compresión. Es como cuando uno infla una bicicleta con un bombín de mano: se calienta la válvula", ejemplificó Leyton.

Revisa los registros que dejó el viento catabático

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