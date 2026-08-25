Benjamín Vicuña responde a dichos de Mauro Icardi y deja claras sus prioridades: "No tengo tiempo para más"

25 ag. 2026 - 12:10 hrs.

La polémica entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que el futbolista cuestionara públicamente la relación del actor con sus hijos Magnolia y Amancio.

Todo comenzó cuando Vicuña habló en “PH Podemos Hablar” de Telefe sobre la distancia con los niños, quienes actualmente están a 14.000 kilómetros de él. "Pero yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie”, señaló.

Sus palabras provocaron la reacción de Icardi, quien publicó un extenso mensaje en Instagram. El futbolista afirmó que los niños llevan casi tres meses en Argentina y sostuvo que Vicuña habría estado con ellos entre 15 y 20 días.

“Cuando te haces la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió Icardi, cuestionando además que el actor no aprovechara más tiempo junto a sus hijos.

La respuesta de Vicuña

Tras la repercusión, Vicuña optó por no profundizar en la disputa. En un mensaje enviado al notero Rodrigo Bar y compartido en el programa “Sálvese quien pueda” de América TV, explicó en qué está concentrado actualmente.

“Entiendo que están haciendo su trabajo, pero yo estoy enfocado en el teatro (protagoniza ‘Secreto en la montaña’ con Esteban Lamothe), que anda muy bien, y en mi familia, que son mis cinco hijos, y no tengo tiempo para más que eso”, afirmó.

El mensaje de Anita Espasandín

En medio de la polémica, Anita Espasandín, pareja de Vicuña, publicó una serie de fotografías junto al actor acompañadas de reflexiones sobre el amor propio y el valor personal. El mensaje es una canción de Joy Rhodes.

“No tienes que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya eres suficiente, incluso mientras sigues creciendo y aprendiendo”, escribió.

La publicación incluyó fotografías de ambos durante viajes y otros momentos compartidos, además de imágenes individuales.

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