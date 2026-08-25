Fuertes vientos provocan emergencias por árboles y postes caídos: Jaime Leyton advierte por ráfagas de más de 60 km/h

25 ag. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, anticipó una jornada marcada por fuertes vientos en Santiago, que ya dejaron un árbol caído sobre una pista vehícular en Macul, una gigantografía desplomada en la comuna de Las Condes y postes eléctricos derribados en Vitacura.

Estas ráfagas que se registran durante la mañana de este martes han superado los 60 km/h en algunos sectores de la región Metropolitana.

De acuerdo a los registros, Colina presenta la mayor intensidad con vientos de 62 km/h, mientras que en Pudahuel las ráfagas alcanzan los 40 km/h y en Santiago Centro llegan a 24 km/h.

Emergencias provocadas por los vientos

Durante la mañana, transeúntes ya han mostrado los efectos de los vientos en la capital, que incluyen un árbol que cayó sobre un motociclista en Vicuña Mackenna, en la comuna de Macul, así como una gigantografía que se desplomó en Las Condes.

En tanto, en el sector de Santa María de Manquehue, comuna de Vitacura, se desarrolla un operativo por caída de postes del tendido eléctrico, uno de ellos sobre un vehículo que transitaba por el lugar. El conductor se encuentra atrapado y la zona se encuentra electrificada.

En el lugar trabajan tres compañías de Bomberos para resolver la emergencia.

Ahora (07:47) restricción de la pista derecha en Av. Vicuña Mackenna al norte, entre Carlos Casanueva y Camino Agrícola, debido a caída de árbol sobre motorista. Precaución #Macul pic.twitter.com/k7eyG4s26k — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 25, 2026

PRECAUCIÓN (07:32). Restricción de la pista derecha (buses) en Av. Las Condes al poniente, entre San Francisco de Asis y San Damian, debido a peligro de caída de gigantografía publicitaria inclinada tras ráfagas de viento. Situación genera alta congestión #Vitacura pic.twitter.com/dKqRzu7ZCd — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 25, 2026

Lluvia acompañada de fuertes vientos

Jaime Leyton explicó que, además del viento, esta jornada contará con leves precipitaciones en la capital que se intensificarán en los próximos días.

Para este martes se esperan lluvias débiles, con un acumulado cercano a 1 milímetro, temperaturas entre 12°C y 16°C y viento que podría mantenerse en torno a los 25 km/h.

Lluvias se extenderán hasta el fin de semana

El miércoles será la jornada más lluviosa de la semana, con precipitaciones que caerán durante gran parte del día. Se proyectan entre 10 y 12 milímetros de agua caída, temperaturas de 11°C a 15°C y viento de hasta 25 km/h, principalmente durante la tarde.

El jueves continuarán los chubascos de manera irregular en distintos sectores de Santiago, con temperaturas entre 6°C y 15°C.

El viernes también se mantienen las precipitaciones, con temperaturas entre 7°C y 14°C. El sábado, además las temperaturas oscilarán entre los 8°C y 14°C y persistirá el viento, aunque con menor intensidad, con ráfagas cercanas a 15 km/h.

Según explicó Leyton, el domingo dejaría de llover, poniendo fin a una semana marcada por el paso de varios sistemas de precipitaciones sobre la Región Metropolitana.