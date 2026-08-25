"No es una mina mala, está fallada": Pamela Díaz defendió a Coté López tras polémico episodio con Gala Caldirola

25 ag. 2026 - 09:12 hrs.

Pamela Díaz salió en defensa de Coté López, aunque también fue crítica con la actitud que tuvo la empresaria durante la polémica protagonizada en Primer Plano. La ‘Fiera’ aseguró que su amiga está afectada por todo lo ocurrido y reconoció que hubo aspectos de su comportamiento que no comparte.

“Coté no es una mina mala, está fallada por todo lo que está pasando. No sé lo que ‘Mago’ le habrá dicho y qué le prometió Gala y a Coté, eso también tiene que saberlo la gente. Para que Coté esté tan enganchada de este otro, sabiendo todo lo que está pasando, a mí también me pareció que fuera una maldad y se lo dije“, indicó.

Las declaraciones se producen luego del episodio ocurrido en el estelar de Chilevisión, donde López enfrentó telefónicamente a Gala Caldirola por su relación con Luis Jiménez. Durante ese contacto, la empresaria realizó una serie de acusaciones y reveló detalles de la vida personal de la exchica reality.

Pamela Díaz reconoce que Coté López está afectada

La comunicadora, quien mantiene una amistad con María José López, contó que conversó con ella después de la polémica y aseguró que se encuentra en un complejo momento personal.

“Yo creo que esto sí le va a afectar a Coté, como marca y como persona. Yo sé que está destruida“, reveló.

“Hablé con ella y la vi muy mal, y es lógico, se mandó el medio cag…, eso es verdad. Yo la quiero, la adoro (…) obviamente no la voy a dejar sola”, aseguró.

Díaz también contó que intentó persuadir a López para que no se comunicara con Primer Plano.

“Hoy solo puedo escucharla, no puedo hacer mucho más que eso. Le dije que no llamara, pero no hace caso“, puntualizó.

Según relató la conductora televisiva, su amiga también tendría la intención de ofrecer disculpas a Gala Caldirola por lo ocurrido: “Tengo entendido que Coté sí le va a pedir disculpas a Gala, como corresponde, no como lo hizo ‘Mago’ a través de un papel”.

“La Coté se desubicó”

Pese a respaldar a su amiga, Pamela Díaz fue enfática al reconocer que López tuvo una reacción que considera equivocada.

“La Coté se desubicó y también tiene ciertos problemas, es mi amiga, lo digo de verdad”, dijo.

La ‘Fiera’ también entregó su versión sobre el contexto que habría rodeado la reacción de López y señaló que, según lo que escuchó, Luis Jiménez le habría planteado proyectos de futuro.

“El ‘Mago’ le pidió, por lo que yo escuché ese día, matrimonio, le pidió tener un hijo, o sea, ya estaban con proyectos de tener un hijo”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Si la Coté no se desregula ese día y le da la locura, no le dice a la Gala (…) el que tenía que haberle dicho, me imagino, es Jiménez“.

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