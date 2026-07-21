Felipe Kast se sincera sobre Pamela Díaz: "Después que estuve casado, fue la primera vez que me enamoré"

21 jul. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, Felipe Kast confirmó que su historia con Pamela Díaz llegó a su fin.El exsenador abordó el tema durante una conversación en su podcast junto a José Antonio Neme, donde habló por primera vez del quiebre y dedicó palabras a la comunicadora.

Aunque descartó cualquier posibilidad de reconciliación, Kast aseguró que recuerda la relación con cariño: "Después que estuve casado y me separé hace cuatro años, fue la primera vez que me enamoré", confesó el parlamentario.

¿Qué dijo Felipe Kast sobre la fiera?

Todo comenzó cuando José Antonio Neme le preguntó directamente si seguía con Pamela Díaz: "No, terminamos hace poco", respondió Kast, confirmando el fin de la relación.

Tras ello, el periodista destacó las cualidades de la animadora y aseguró que "te perdiste una gran mujer".

Kast respondió: "Tengo una discrepancia contigo, creo que tuve la suerte de estar con una gran mujer, y le tengo mucho respeto y cariño. Además creo que aprendí mucho de ella. Tiene un cerebro increíble, es muy inteligente, y creo que de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia".

Y agregó: "Me siento muy privilegiado de haber estado con ella".

"Fue la primera vez que me enamoré"

Consultado sobre una eventual reconciliación, Kast fue categórico al decir que "cuando uno termina, termina". Sin embargo, señaló: "Terminamos de muy buena manera y yo creo que ambos estamos en un momento de paz".

Hacia el final de la conversación, Neme le preguntó si la separación ocurrió mientras seguía enamorado. El senador respondió así:

"No puedo hablar por ella, pero sí... Después que estuve casado y me separé hace cuatro años. Fue la primera vez que me enamoré", concluyó confesando.

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