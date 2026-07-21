Metro de Santiago restablece su servicio tras cierre de cuatro estaciones de la Línea 1

21 jul. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la tarde de este martes el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por la presencia de una persona en la vía, restableciendo su servicio poco más de una horas después.

¿Qué estaciones estuvieron fuera de servicio?

Las paradas que estuvieron fuera de servicio son:

ULA República Los Héroes (sin combinación) La Moneda

Esto quiere decir que el sistema estuvo solo operativo desde San Pablo a Estación Central y desde Universidad de Chile a Los Dominicos.

A raíz de la medida, el servicio Red reforzó su flota de buses en apoyo a los usuarios que se han visto afectados.

🔴#AlertaMetro L1⁣ ⁣@metrodesantiago⁣

⁣

Servicio suspendido entre estaciones ULA y La Moneda.



🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en 🔃bucle entre Estación Central y Universidad de Chile.

⁣⁣

✅ Además, reforzamos:… https://t.co/11gBkoAbzh pic.twitter.com/YZ5Z3SHqyQ — Red Movilidad (@Red_Movilidad) July 21, 2026

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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