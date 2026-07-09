Metro suspende parcialmente la Línea 2: Estas son las estaciones cerradas

09 jul. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de X, Metro de Santiago informó que el servicio en la L2 se encuentra disponible solo entre los tramos de Vespucio Norte - Los Héroes y entre Franklin - Hospital El Pino.

Según informó la estatal, la suspensión parcial del servicio se debe a "una persona en la vía".

En concreto, las estaciones Toesca, Parque O'Higgins y Rondizzoni se encuentran fuera de servicio por el momento.

Metro informó que cualquier novedad será anunciada por sus canales oficiales. La suspensión parcial de la L2 ocurre en plena hora peak.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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