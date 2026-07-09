EXCLUSIVO | La denuncia del subcomisario PDI parapetado en Las Condes: "Mi compañero dijo que nos quedáramos con la plata"

09 jul. 2026 - 15:36 hrs.

Las alertas se encendieron al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) la noche del martes. A eso de las 23 horas, en una oficina en Las Condes, un funcionario de sus filas gritaba a viva voz hechos de corrupción al interior de la PDI y que iba a ser asesinado por denunciarlos: "Me van a matar", vociferó.

Se trataba de Rodrigo Silva Carreño de 47 años, subcomisario de la Brigada de Robos e Intervención Criminalística (Biro-Incri) del sector Oriente. El detective decidió parapetarse en las oficinas de un estudio jurídico para conseguir asesorías de la denuncia que había realizado.

Y es que más temprano ese mismo día, el subcomisario Silva se había apersonado en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente para realizar la denuncia que, horas más tarde, gritaría a viva voz.

“Me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto”, se le escucha decir en uno de los registros audiovisuales mientras se agazapaba en una ventana rota.

Mega Investiga accedió a parte de su denuncia, donde el subcomisario Silva, de 15 años de trayectoria en la PDI, desclasifica hechos que —a su juicio— podrían ser constitutivos de delitos y de procedimientos irregulares al interior de las filas de la policía civil.

“Me dice que como se iba a producir esta transacción entre los imputados, que le hiciéramos la flagrancia y nos quedáramos con la plata”, relató Silva en uno de los pasajes de su denuncia.

La mañana de este jueves, otro capítulo se sumó a la historia. Y es que en la madrugada se reportó que el subcomisario Silva se había fugado de su casa en la que contaba con resguardo policial. Y que al volver a su domicilio se había infligido heridas producto de una ventana rota.

A la hora de publicación de esta nota, se mantiene internado en el Hospital Militar.

"Cada diligencia que hacían se traían 'su parte'"

Según los antecedentes que pudo conocer Mega Investiga, Silva en su declaración relató con nombre y apellidos a los funcionarios de la Policía de Investigaciones que habrían protagonizado los hechos de corrupción que él denuncia y cómo se involucra a otros detectives. Este medio alteró los nombres del documento original para resguardar la identidad de los denunciados.

“V. me dijo que "así estaba". En su oficina estaba la subcomisaria T.M., que es de la fuerza de tarea del Cobre, me dijo que ella era de su absoluta confianza y que cada diligencia que hacían los dos se traían “su parte”, y me decía que cómo yo no”, relató en su denuncia Silva.

“Había que ir a una parcela en Lampa, que V. me dijo que tenía que haber algo. Cuando se ejecutó la operación, fueron contralores de la institución. Al terminar la operación, (otro funcionario) me dijo: "valía callampa, no llegaste con ninguna hueá, soy entero ahueonado", que yo había filtrado la información, cosa que yo no había hecho. Y ya no sabía qué hacer para ser parte del círculo de confianza”, agregó Silva.

Uno de los procedimientos que tuvo a cargo el subcomisario Silva fue la operación bautizada como “Los Emprendedores”, donde estuvo involucrada la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda. En esa investigación se detectó el robo de camiones por parte de bandas criminales para su posterior comercialización.

En medio de esa investigación, al subcomisario Silva también hubo hechos de sus compañeros que le llamaron la atención. Así lo dejó plasmado en su relato:

“Dentro de la orden de esta causa había un domicilio que había que allanar de Mauricio Oliva, que era un empresario de Osorno, que tenía cosas robadas y había comprado la grúa robada. Mauricio Oliva le dice a Santiago Castro que se junten en el banco que le iba a pagar $18.000.000 en efectivo. Y dentro de los funcionarios que estaban, había uno en Osorno, que era el inspector F.C., que había trabajado conmigo en la Biro Oriente. V. me dice que como se iba a producir esta transacción entre los imputados, que le hiciéramos la flagrancia y nos quedáramos con la plata”, denunció Silva.

Según el subcomisario, los otros funcionarios de la PDI querían dejarlo a él como quien organizaba estos supuestos procedimientos irregulares.

“Iban a allanar unos domicilios, pero según lo que me informaron no hubo resultados de nada. Y V. me decía que no servía para nada, porque no había nada. Yo temo que me querían poner a mí como articulador de todo esto, pero eso no es así”, aseguró.