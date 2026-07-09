Detienen a hombre acusado de disparar en el rostro a guardia de seguridad en Concepción

09 jul. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 25 años tras ser sindicado como responsable de dispararle en el rostro a un guardia de seguridad en la ciudad de Concepción, región del Biobío.

El hecho ocurrió la tarde del pasado 27 de junio dentro de un local comercial en el centro de la comuna, luego que el imputado fuese sorprendido robando. Pese a la gravedad de sus lesiones, la víctima sobrevivió.

Guardia lo sorprendió robando

La investigación llevada a cabo por la Brigada de Homicidios estableció que el guardia de seguridad "habría advertido al detenido sustrayendo algunas especies", señaló el subprefecto Enrique Guzmán.

El delincuente fue sacado del lugar; sin embargo, regresó y premunido con un arma de fuego, "habría efectuado un disparo directo hacia la cabeza de la víctima, resultando gravemente herido".

La víctima fue auxiliada por los demás trabajadores de la tienda y trasladada de inmediato hasta un hospital, "en donde, gracias al auxilio oportuno por parte del equipo médico, se logró salvar su vida".

Imputado era conocido por robar en locales comerciales

Con las diligencias realizadas, que incluyeron el análisis de evidencias y la recopilación de testimonios, se logró identificar al presunto autor y gestionar su orden de detención por el delito de homicidio frustrado.

El hombre fue capturado en su domicilio de Hualpén. Durante el procedimiento, se incautó un revólver y munición, elementos que serán sometidos a peritajes para establecer su eventual vinculación con el delito.

El subprefecto añadió que el sospechoso "habría trabajado en algún momento como guardia", siendo conocido en el sector "como una persona que se dedicaba a realizar estos hurtos en locales comerciales".

Respecto a si contaba con antecedentes policiales, la autoridad lo descartó, aunque sí aclaró que "había hechos relacionados con hurtos, pero muchas veces esos delitos algunos son denunciados, otros no".