No hubo remordimientos de ambos: Flavia y Nico Solabarrieta se besarán en Volverías con tu ex? 2

09 jul. 2026 - 16:34 hrs.

La próxima fiesta de Volverías con tu ex? 2 promete sacudir el encierro con romances que nadie tenía en el radar, y el avance del siguiente capítulo dejó más de una imagen que va a dar que hablar.

Todo parte con una serie de decisiones que dejarán a varios participantes solos durante la noche. Luis Mateucci optará por enviar a Nicole Moreno a la casa, una decisión que no llegará sola, ya que Estefanía Marquis y Flavia Laos también tomarán el mismo camino.

Pero la gran sorpresa vendrá de la mano de Flavia Laos, quien protagonizará no uno, sino varios momentos que nadie esperaba ver de ella en esta etapa del reality. La cantante peruana, que hasta ahora había mantenido un perfil más reservado en lo sentimental, soltará las amarras durante la fiesta.

En un primer momento, Flavia compartirá un dulce con Raimundo Cerda, un gesto que ya de por sí llamará la atención considerando la historia que Rai carga dentro del programa y su vínculo con Sofía, quien ya no está en el encierro.

El beso de Flavia con Nico

Pero eso no será todo. Flavia continuará con otra dinámica que dejará al resto de los presentes completamente sorprendidos, porque el beso que se viene no será con Raimundo.

Nicolás Solabarrieta también estará solo durante esa actividad, y aprovechará el momento para besarse apasionadamente con Flavia Laos, en una escena que nadie dentro de la casona tenía contemplada y que promete generar conversación en el próximo capítulo.

El beso entre Nico y Flavia es uno de los más inesperados que ha mostrado Volverías con tu ex? 2 hasta ahora. Solabarrieta ha tenido su propio recorrido sentimental dentro del programa, y verlo en ese rol con Flavia abre una dinámica completamente nueva.

Lo que hace más interesante el cuadro es el contexto. Flavia y Austin Palao tienen una historia que el reality ha ido desarrollando, y el hecho de que ella aparezca besándose con otro participante mientras él no está presente agrega una capa de tensión a lo que se viene.

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Mientras tanto, en la casona habrá otro frente abierto. Carlos Águila buscará cobrar venganza contra Estefanía Marquis por haberlo enviado de vuelta a la casa, lo que augura un ambiente cargado cuando todos se reencuentren.

La próxima entrega de Volverías con tu ex? 2 pinta para ser una de las más movidas de la temporada, con besos inesperados, decisiones que incomodan y cuentas pendientes que no tardarán en cobrarse.

Así puedes ver Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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