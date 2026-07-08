"Feo, fome e infiel": Fran Maira se lanza contra Nicolás Solabarrieta

08 jul. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva polémica se vive en el mundo del espectáculo nacional tras las fuertes declaraciones de Fran Maira en sus redes sociales. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante urbana no se guardó nada y destrozó públicamente a Nicolás Solabarrieta tras ser consultada por sus seguidores.

El quiebre definitivo se originó luego de que Solabarrieta y Valentina "Guarén" Torres respaldaran en el encierro de "Volverías con tu ex? 2" los dichos de Austin Palao, quien minimizó el romance que tuvo con la artista. Esto provocó la furia de la intérprete, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

"Me da un asco": Los duros calificativos de la cantante

Sin rodeos, pero evitando mencionar su nombre de forma directa, la influencer criticó duramente al actual participante del programa de nuestro reality. "Al ex de la rata, no voy a decir su nombre porque no le quiero dar pantalla a ese h... feo, fome e infiel", lanzó sin tapujos ante la audiencia del live.

La arremetida de la ex chica reality continuó escalando. "Te juro que me da un asco ese h... es matao', por eso le dije 'Flavia, no, por favor, no te metas ahí'", reveló tajantemente en la transmisión.

Las críticas a la actitud de Solabarrieta

Fran Maira siguió cuestionando la personalidad del exfutbolista y puso en duda los logros de su trayectoria pública. "Me cae mal, es un soberbio, se jura la raja, es como ¿quién eres?, ¿qué has logrado en la p… vida?", disparó con evidente molestia.

Para cerrar el tema, la artista quiso desmarcarse de ese tipo de actitudes y realizó una breve comparación. "No es de egocéntrica, pero yo por lo menos soy superhumilde; tengo mi personaje de media diva, pero en persona soy superpiola", sentenció.

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