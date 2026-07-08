Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo podré revisar si obtuve el beneficio en la quinta convocatoria?

08 jul. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de personas se mantienen atentas a la publicación de los beneficiarios del Subsidio Eléctrico. Tras el cierre de las postulaciones el pasado 5 de junio, el proceso genera alta expectación en las familias. Esta ayuda estatal permitirá aliviar los gastos familiares con una rebaja directa en las boletas de la luz correspondientes al segundo semestre de 2026.

La entrega del beneficio genera alta expectación debido al impacto directo que tiene en la economía de los hogares. Quienes realizaron la postulación podrán consultar los canales oficiales para verificar si calificaron para obtener este importante descuento tarifario.

¿Cuándo se podrán conocer los resultados del beneficio?

La nómina oficial con los resultados de esta quinta convocatoria se publicará durante el mes de agosto de 2026. Toda la información y las asignaciones se podrán consultar en el sitio web subsidioelectrico.cl, donde se informará la fecha exacta de la publicación.

Quienes hayan registrado correctamente su correo electrónico en la postulación recibirán la confirmación de su estado directamente en sus bandejas de entrada. Adicionalmente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) junto a ChileAtiende habilitarán sus plataformas telefónicas y oficinas presenciales para atender consultas ciudadanas.

¿Cuáles son los montos que entrega el Subsidio Eléctrico?

El aporte estatal se calcula según la cantidad de miembros que componen el grupo familiar, de acuerdo a los datos oficiales del Registro Social de Hogares. Los montos fijados para este ciclo se dividen en los siguientes tramos de dinero:

Hogares de 1 integrante : $17.346.

: $17.346. Hogares de 2 a 3 integrantes : $22.548.

: $22.548. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

La rebaja asignada cubre un periodo semestral y se divide automáticamente en las seis boletas mensuales de la cuenta de luz. Los usuarios comenzarán a ver reflejado el descuento a contar de septiembre de 2026, ajustándose a los periodos de facturación de cada distribuidora.

Modificación de datos y prevención de fraudes digitales

Quienes resulten seleccionados en el proceso contarán con un margen de 15 días hábiles a partir de la publicación de resultados (agosto 2026) para actualizar la información de su ficha. Esta opción está destinada únicamente para reportar cambios de domicilio y se gestiona en el sistema SIMPLE o presencialmente en las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales.

Debido al flujo de información de este beneficio, las autoridades llamaron a la precaución frente a posibles intentos de estafas digitales. La Subsecretaría de Energía aclaró que las notificaciones son exclusivamente por correo electrónico, por lo que nunca enviará mensajes de texto o alertas de WhatsApp con enlaces adjuntos o solicitudes de claves bancarias.